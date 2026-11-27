Конвейерная лента с багажом в аэропорту. Фото: Новини.LIVE

В каждом аэропорту перед посадкой на рейс пассажиры проходят тщательный досмотр, а их багаж проверяют с помощью специальных сканеров. Пограничники несут огромную ответственность, ведь своевременно не выявленная опасность может привести к трагедии.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Псевдоцвета

Сканеры создают 3D-изображение содержимого каждого чемодана. Современные устройства чрезвычайно совершенны: они просвечивают багаж рентгеновскими лучами различной энергии под многими углами.

Кроме того, разные материалы обозначаются специфическими псевдоцветами. В частности, металлы обычно отображаются синим, органические материалы — оранжевым, а легкие металлы — зеленым.

Необычные формы

Пограничники обычно обращают внимание на предметы нестандартной формы и большое количество проводов, ведь взрывное устройство может выглядеть как ком органического материала.

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Взрывчатые вещества на сканере чаще всего отображаются оранжевым цветом — это может быть содержимое бутылки или любой другой емкости.

Сканеры

Некоторые аэропорты оснащены сканерами на основе технологии компьютерной томографии (КТ), аналогичной той, что применяется в медицинской диагностике. Система виртуально «разрезает» багаж, позволяя детально рассмотреть его внутреннее содержимое.

Готовность пограничников к угрозам

Пограничники всегда начеку в отношении потенциальных рисков и опасностей. В частности, современное программное обеспечение позволяет дистанционно манипулировать изображением на сканере: в систему можно добавить виртуальный опасный объект (например, пистолет или гранату), чтобы проверить бдительность оператора.

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