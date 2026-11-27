Стрічка з багажем в аерпорту. Фото: Новини.LIVE

В кожному аеропорті перед посадкою на авіарейс пасажири проходять ретельний огляд, а їхній багаж перевіряють спеціальними сканерами. Прикордонники несуть величезну відповідальність, адже вчасно не виявлена небезпека може призвести до трагедії.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Псевдокольори

Сканери створюють 3D-зображення вмісту кожної валізи. Сучасні пристрої є надзвичайно досконалими: вони просвічують багаж рентгенівськими променями різної енергії під багатьма кутами.

Крім того, різні матеріали позначаються специфічними псевдокольорами. Зокрема, метали зазвичай відображаються синім, органічні матеріали — помаранчевим, а легкі метали — зеленим.

Незвичні форми

Прикордонники зазвичай звертають увагу на предмети нестандартної форми та велику кількість дротів, адже вибуховий пристрій може виглядати як грудка органічного матеріалу.

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Вибухові речовини на сканері найчастіше відображаються помаранчевим кольором — це може бути вміст пляшки чи будь-якої іншої місткості.

Сканери

Деякі аеропорти обладнані сканерами на основі технології комп'ютерної томографії (КТ), аналогічної тій, що застосовується в медичній діагностиці. Система віртуально "розрізає" багаж, дозволяючи детально розгледіти його внутрішній вміст.

Готовність прикордонників до загроз

Прикордонники завжди напоготові до потенційних ризиків та небезпек. Зокрема, сучасне програмне забезпечення дозволяє дистанційно маніпулювати зображенням на сканері: в систему можна додати віртуальний небезпечний об'єкт (наприклад, пістолет чи гранату), щоб перевірити пильність оператора.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому пасажирів можуть не впустити до аеропорту Кишинева. У дні великого пасажиропотоку термінал іноді відкривають для мандрівників лише за три години до вильоту. Тому українцям, які їдуть через кордон, краще заздалегідь перевірити правила входу.

Також ми писали, скільки заробляють українки на посаді бортпровідниці в Etihad та Emirates. На старті роботи перша авіакомпанія платить близько 120 000 гривень на місяць, а друга — від 140 000. Обидва перевізники також забезпечують працівниць житлом і транспортом, але відрізняються умовами роботи та знижками на авіаквитки.