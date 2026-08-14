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Главная Транспорт Пропустили рейс из-за перебронирования: инструкция от бортпроводницы

Пропустили рейс из-за перебронирования: инструкция от бортпроводницы

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 10:35
Путешествие на самолете: стюардесса рассказала, как поступить, если вы пропустили рейс из-за перебронирования
Аэропорт Бангкока. Фото: Новини.LIVE/Лина Ляхова

Авиакомпания знает, что часть пассажиров, купивших билеты, в последний момент не приходят на рейс, поэтому иногда продает больше билетов, чем есть мест в самолете — это называется овербукинг. Однако многих беспокоит, что же будет, если все пассажиры, купившие билеты, придут на рейс.

Стюардесса Татьяна Ивахинина в TikTok рассказала, как пассажиру защитить себя в такой ситуации, передает Новини.LIVE.

Как действовать, если вы попали под овербукинг

В частности, авиакомпания может попросить добровольцев отказаться от своего места. Она ищет пассажиров, готовых вылететь следующим рейсом.

"Мы предоставим вам деньги, питание, если необходимо, гостиницу и новый билет. И здесь очень важный момент. Если вы добровольно соглашаетесь не лететь, то размер выплаты вы согласовываете с авиакомпанией", — пояснила бортпроводница.

Она добавила, что в качестве компенсации пассажиру могут предложить деньги, ваучер или другие условия. Однако если добровольцев недостаточно, авиакомпания может принудительно отказать кому-то в посадке.

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Стюардесса посоветовала отстаивать свои права в такой ситуации. В частности, если у вас был действительный билет, вы вовремя пришли на регистрацию и имели все необходимые документы, а вас не посадили именно из-за перебронирования — то по правилам Евросоюза вы имеете право на денежную компенсацию.

"Это 250 евро для полётов до полутора тысяч километров, 400 евро для рейсов средней дальности и 600 евро для дальних рейсов свыше 3,5 тысячи километров. В некоторых случаях сумму могут уменьшить вдвое и предложить альтернативный рейс", — добавила стюардесса.

Вы также можете выбрать либо возврат денег за билет, либо билет на другой рейс, и пока вы ждете другой самолет, авиакомпания должна обеспечить вам помощь — питание, напитки, проживание и трансфер между аэропортом и отелем.

Если из-за ожидания вам пришлось самостоятельно покупать еду, оплачивать отель или другие необходимые расходы — обязательно сохраняйте чеки. Необходимые расходы могут подлежать возмещению.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут самостоятельно проверить ограничения на выезд за границу. Система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ, и пассажирам мгновенно отобразится статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

Также Новини.LIVE писали, что путешественникам этим летом стоит прибывать в аэропорт пораньше. В частности, система въезда-выезда (EES) в Европе может вновь вызвать многочасовые задержки. Пока система не начнёт работать бесперебойно, лучше прибыть за два-три часа до вылета.

авиарейсы самолет путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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