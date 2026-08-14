Подорож літаком: бортпровідниця розповіла, як діяти, якщо пропустили рейс через овербукінг

Аеропорт Бангкока. Фото: Новини.LIVE/Ліна Ляхова

Авіакомпанія знає, що частина пасажирів, які купили квитки, в останній момент не приходять на рейс, тому вони продають іноді більше квитків, ніж є місць в літак — це називається овербукінг. Проте багатьох хвилює, що ж буде, якщо всі пасажири, які купили квитки, прийшли на рейс.

Бортпровідниця Тетяна Іванихіна в TikTok розповіла, як захистити пасажиру себе в такій ситуації, передає Новини.LIVE.

Як діяти, якщо потрапив під овербукінг

Зокрема, авіакомпанія може попросити добровольців відмовитись від свого місця. Вона шукає пасажирів, які готові полетіти наступним рейсом.

"Ми дамо вам гроші, харчування, якщо потрібно, готель і новий квиток. І тут дуже важливий момент. Якщо ви добровільно погоджуєтесь не летіти, то розмір виплати ви про цей розмір домовляєтесь з авіакомпанією", — пояснила бортпровідниця.

Вона додала, що в якості компенсації пасажиру можуть запропонувати гроші, ваучер або інші умови. Проте якщо добровольців недостатньо, авіакомпанія може примусово комусь відмовити у посадці.

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Бортпровідниця порадила захищати права у такій ситуації. Зокрема, якщо у вас був дійсний квиток, ви вчасно прийшли на реєстрацію та мали всі необхідні документи, а вас не посадили саме через овербукинг — то за правилами Євросоюза, ви маєте право на грошову компенсацію.

"Це 250 євро для польотів до півтори тисячі кілометрів, 400 євро для рейсів середніх і 600 євро на довгі рейси понад 3,5 тисячі кілометрів. В деяких випадках суму можуть зменшити на половину і запропонувати альтернативний рейс", — додала стюардеса.

Ви також можете обрати або повернути гроші за квиток, або отримати квиток на інший рейс і поки ви чекаєте на інший літак, авіакомпанія повинна вам забезпечити допомогу — їжу, напої, апартаменти і трансфер між аеропортом і готелем.

Якщо через очікування вам самостійно довелося купувати їжу, оплачувати готель або інші необхідні витрати — обов'язково зберігайте чеки. Необхідні витрати можуть підлягати відшкодуванню.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

Також Новини.LIVE писали, що мандрівникам цього літа варто прибувати в аеропорт раніше. Зокрема, систему в’їзду-виїзду (EES) в Європі може знову спровокувати багатогодинні затримки. Поки система не почне працювати безперебійно, краще прибути за дві-три години до вильоту.