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Главная Транспорт Eurostar вводит новую фишку в поездах: что ждет пассажиров

Eurostar вводит новую фишку в поездах: что ждет пассажиров

Ua ru
16 сентября 2026 10:55
Eurostar готовит новые поезда с изюминкой: чем удивят пассажиров
Поезд Eurostar. Фото: Eurostar/Facebook

Международная высокоскоростная железнодорожная служба Eurostar продолжает обновлять подвижной состав. Главной изюминкой новых поездов перевозчика станут двухэтажные бары на борту. В этой двухэтажной зоне для употребления напитков на каждом этаже будет царить уникальная атмосфера.

Об этом пишет The Independent, передает Новини.LIVE.

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Новая фишка в поездах Eurostar

В октябре 2025 года компания Eurostar объявила о намерении впервые запустить двухэтажные поезда в Великобритании. Компания заключила с французским производителем Alstom соглашение на сумму 2 млрд евро.

Новый электропарк получит название «Eurostar Celestia», которое происходит от латинского слова caelestis, означающего "небесный".

Поезд должен выйти на свой первый маршрут в 2031 году.

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По сравнению с существующим парком оператора, состоящим из 17 одноэтажных поездов e320 производства Siemens, новые поезда будут иметь на 20 процентов больше мест, более низкий пол и будут на 16 см выше.

Двухэтажные бары станут главной изюминкой новых поездов, поскольку у Eurostar появились конкуренты в перевозках через пролив Ла-Манш.

В августе компания Virgin Trains получила разрешение от Управления по регулированию железнодорожного транспорта (ORR) на эксплуатацию железнодорожного сообщения через Ла-Манш, бросив вызов тридцатилетней монополии Eurostar.

"Двухэтажный бар станет главной изюминкой индивидуального дизайна поезда. Мы стремимся создать для пассажиров нечто действительно особенное, с различной атмосферой и настроением на верхнем и нижнем этажах, максимально используя виды, открывающиеся из двухэтажного поезда", — пояснили в компании.

Новые поезда Eurostar также будут оснащены системами кондиционирования, способными работать при температуре до +55 °С.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как дешево путешествовать на поездах по Европе. В частности, билеты перевозчика Leo Express из Праги в Германию обойдутся всего в 10 евро. На поездах Leo Express также можно выгодно путешествовать из Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Эрфурта, Готы, Азинаха, Фульды, Ганнау и Бад-Шандау.

Также Новини.LIVE сообщали, что финская государственная железная дорога VR запустила новый железнодорожный маршрут в Европе. Он пока является самым длинным в мире. Из Хельсинки, столицы Финляндии, можно добраться до Стокгольма, столицы Швеции, за 24 часа. Цены на билеты начинаются от 5,40 евро.

путешествие Европа поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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