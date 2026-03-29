Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Проезд в метро в апреле 2026 года: цены в Киеве, Харькове и Днепре

Ua ru
Дата публикации 29 марта 2026 07:32
Оплата проезда в столичном метрополитене. Фото: Новини.LIVE

В крупнейших городах Украины доступен удобный вид транспорта — метрополитен. Его поезда не только доставляют по делам. Стены подземки защищают граждан во время массированных воздушных ударов России.

Новини.LIVE расскажут, сколько будет стоить метро в апреле 2026 года в Киеве, Харькове и Днепре.

График и цены на проезд в метро Киева

Интервалы движения между поездами столичного метрополитена в апреле 2026 года, в будние дни в часы пик составляют 3-4 минуты, а в межпиковые — 5-6 минут. В выходные дни интервалы увеличиваются до 6-7 минут.

Во время воздушной тревоги движение поездов на наземном участке метро приостанавливается, однако все 46 подземных станций работают в режиме укрытия.

В апреле 2026 года цена на билет столичного метрополитена остается неизменной и составляет 8 гривен. Оплатить проезд можно через терминал банковской карточкой, приобрести электронный билет через приложение "Киев Цифровой", или получить бумажный в автоматах, которые есть на каждой станции.

График и цены на проезд в метро Харькова

Харьковский метрополитен, так же как и киевский, состоит из трех веток метро — синей, зеленой и красной. В его подземельях расположено 30 станций.

В апреле 2026 года харьковский метрополитен будет работать ежедневно с 5:30 до 21:30. В будние дни поезда курсируют каждые 10 минут, а после 20:00 интервал возрастает до 15-25 минут. В выходные поезда курсируют каждые 20 минут. С начала войны в Украине проезд в харьковском метро бесплатный, в апреле 2026 года вход так же будет свободным для горожан и гостей Харькова.

График и цены на проезд в метро Днепра

В апреле 2026 года днепровский метрополитен не будет работать во время комендантского часа. Он открывает двери для пассажиров в 5:30, а последний поезд отправляется до 23:00. Однако как укрытие метро работает круглосуточно.

Стоит помнить, что во время военного положения граждане должны обязательно должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Стоимость разового проезда в метрополитене Днепра в апреле 2026 года составит 10 гривен. Проезд можно оплатить с помощью жетона, который можно приобрести в кассах метрополитена в вестибюле станций, а также с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или часов с PayPass.

Ранее Новини.LIVE рассказывали. при строительстве какой станции метро в Киеве были вынуждены сносить и распиливать пополам дома. Считалось, что сооружения, расположенные на линии, не несут никакой исторической ценности. Поэтому во время прокладки метро были снесены или целые дома, или их половины.

Также Новини.LIVE писали о секретном переходе на станции киевского метро "Позняки. На старых картах киевского метро, было нанесено перспективную линию метро "Левобережная". В разное время ее планировали сделать то линией метро, то скоростного трамвая.

проезд станции метро цена
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации