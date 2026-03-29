Проезд в метро в апреле 2026 года: цены в Киеве, Харькове и Днепре

Оплата проезда в столичном метрополитене.

В крупнейших городах Украины доступен удобный вид транспорта — метрополитен. Его поезда не только доставляют по делам. Стены подземки защищают граждан во время массированных воздушных ударов России.

Новини.LIVE расскажут, сколько будет стоить метро в апреле 2026 года в Киеве, Харькове и Днепре.

График и цены на проезд в метро Киева

Интервалы движения между поездами столичного метрополитена в апреле 2026 года, в будние дни в часы пик составляют 3-4 минуты, а в межпиковые — 5-6 минут. В выходные дни интервалы увеличиваются до 6-7 минут.

Во время воздушной тревоги движение поездов на наземном участке метро приостанавливается, однако все 46 подземных станций работают в режиме укрытия.

В апреле 2026 года цена на билет столичного метрополитена остается неизменной и составляет 8 гривен. Оплатить проезд можно через терминал банковской карточкой, приобрести электронный билет через приложение "Киев Цифровой", или получить бумажный в автоматах, которые есть на каждой станции.

График и цены на проезд в метро Харькова

Харьковский метрополитен, так же как и киевский, состоит из трех веток метро — синей, зеленой и красной. В его подземельях расположено 30 станций.

В апреле 2026 года харьковский метрополитен будет работать ежедневно с 5:30 до 21:30. В будние дни поезда курсируют каждые 10 минут, а после 20:00 интервал возрастает до 15-25 минут. В выходные поезда курсируют каждые 20 минут. С начала войны в Украине проезд в харьковском метро бесплатный, в апреле 2026 года вход так же будет свободным для горожан и гостей Харькова.

График и цены на проезд в метро Днепра

В апреле 2026 года днепровский метрополитен не будет работать во время комендантского часа. Он открывает двери для пассажиров в 5:30, а последний поезд отправляется до 23:00. Однако как укрытие метро работает круглосуточно.

Стоит помнить, что во время военного положения граждане должны обязательно должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Стоимость разового проезда в метрополитене Днепра в апреле 2026 года составит 10 гривен. Проезд можно оплатить с помощью жетона, который можно приобрести в кассах метрополитена в вестибюле станций, а также с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или часов с PayPass.

