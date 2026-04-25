Поездка в автобусе: до какого возраста детям в Украине не нужно покупать билет

Малиш едет в автобусе. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Для некоторых украинцев действуют льготы в общественном транспорте. В частности, дети могут ездить в автобусах бесплатно. Однако родителям следует знать определенные нюансы и исключения.

Об этом говорится в Законе Украины "Об автомобильном транспорте", передают Новини.LIVE.

Надо ли платить за детей в автобусе в апреле 2026 года

По правилам перевозок, дети до 6 лет имеют право на бесплатный проезд, если они занимают отдельное место в автобусе. Такая льгота действует как на внутренних, так и на международных рейсах.

Один взрослый может бесплатно перевозить одного ребенка в возрасте до 6 лет, держа его на руках на пассажирском сиденье.

Для поездки в международных автобусах родителям необходимо предъявить водителю свидетельство о рождении.

Для ребенка старше 6 лет необходимо покупать обычный билет, однако есть определенные нюансы.

Дети старше 6 лет имеют право ездить самостоятельно только в городских автобусах, на междугородних и международных автобусах запрещаются поездки до 14 лет без сопровождения взрослых.

Льготы для детей старше 6 лет

По данным "Киев Цифровой", 1 сентября до конца июня школьники имеют право бесплатно ездить в общественном транспорте.

Соответствующая льгота распространяется не только на автобусы, но и метро, трамваи и троллейбусы. Чтобы воспользоваться ею, необходимо провалидировать свой ученический билет.

Чтобы бесплатно оформить ученический билет:

выберите сервис "Заказ ученического", заполните данные ученика и закажите цифровой билет;

получите номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные;

добавьте ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе "Транспортная карта".

После получения пластикового ученического, его в приложении можно будет превратить в цифровой. Благодаря этому школьникам не придется постоянно носить с собой пластик.

Как сообщали Новини.LIVE, сейчас дороже всего проехаться в маршрутке стоит во Львове и Харькове. В этих городах пассажиры платят за проезд по 25 гривен.

В то же время самые низкие цены на проезд маршруткой в Запорожье, Луцке, Ровно, Хмельницком и Киеве. Одна поездrа для жителей и гостей города стоит в среднем от 15 до 18 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что проезд в общественном транспорте также планируют изменить и во Львове. Наибольшую сумму будут платить те, кто будет оплачивать билет наличными — 30 гривен. Окончательное решение власти города должны принять уже в мае.