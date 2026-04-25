Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Проїзд у квітні 2026 року: до якого віку дитині не потрібен квиток

Проїзд у квітні 2026 року: до якого віку дитині не потрібен квиток

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 14:00
Поїздка в автобусі: до якого віку дітям в Україні не потрібно купувати квиток
Малюк їде в автобусі. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Для деяких українців діють пільги в громадському транспорті. Зокрема, діти можуть їздити в автобусах безкоштовно. Проте батькам варто знати певні нюанси та виключення.

Про це йдеться в Законі України "Про автомобільний транспорт", передають Новини.LIVE.

Чи треба платити за дітей в автобусі у квітні 2026 року

За правилами перевезень, діти до 6 років мають право на безоплатний проїзд, якщо вони займають окреме місце у автобусі. Така пільга діє як на внутрішніх, так і на міжнародних рейсах.

Один дорослий може безкоштовно перевозити одну дитину віком до 6 років, тримаючи її на руках на пасажирському сидінні.

Для поїздки у міжнародних автобусах батькам необхідно пред'явити водію свідоцтво про народження.

Читайте також:

Для дитини старше 6 років необхідно купувати звичайний квиток, проте є певні нюанси.

Діти старше 6 років мають право їздити самостійно лише в міських автобусах, на міжміських та міжнародних автобусах забороняються поїздки до 14 років без супроводу дорослих.

Пільги для дітей старше 6 років

За даними "Київ Цифровий", 1 вересня по кінець червня школярі мають право безкоштовно їздити у громадському транспорті.

Відповідна пільга поширюється не тільки на автобуси, а й метро, трамваї та тролейбуси. Щоб скористатися нею, необхідно провалідувати свій учнівський квиток.

Щоб безкоштовно оформити учнівський квиток:

  • оберіть сервіс "Замовлення учнівського", заповніть дані учня та замовте цифровий квиток;
  • отримайте номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані;
  • додайте учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі "Транспортна карта".

Після отримання пластикового учнівського, його в додатку можна буде перетворити на цифровий. Завдяки цьому школярам не доведеться постійно носити із собою пластик. 

Як повідомляли Новини.LIVE, наразі найдорожче проїхатись у маршрутці коштує у Львові та Харкові. У цих містах пасажири платять за проїзд по 25 гривень. 

Водночас найнижчі ціни на проїзд маршруткою у Запоріжжі, Луцьку, Рівному, Хмельницькому та Києві. Одна поїздка для жителів та гостей міста коштує у середньому від 15 до 18 гривень. 

Також Новини.LIVE писали, що проїзд у громадському транспорті також планують змінити і у Львові. Найбільшу суму платитимуть ті, хто оплачуватиме квиток готівкою — 30 гривень. Остаточне рішення влада міста має прийняти вже у травні.

діти проїзд громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації