Поїздка в автобусі: до якого віку дітям в Україні не потрібно купувати квиток

Для деяких українців діють пільги в громадському транспорті. Зокрема, діти можуть їздити в автобусах безкоштовно. Проте батькам варто знати певні нюанси та виключення.

Про це йдеться в Законі України "Про автомобільний транспорт", передають Новини.LIVE.

Чи треба платити за дітей в автобусі у квітні 2026 року

За правилами перевезень, діти до 6 років мають право на безоплатний проїзд, якщо вони займають окреме місце у автобусі. Така пільга діє як на внутрішніх, так і на міжнародних рейсах.

Один дорослий може безкоштовно перевозити одну дитину віком до 6 років, тримаючи її на руках на пасажирському сидінні.

Для поїздки у міжнародних автобусах батькам необхідно пред'явити водію свідоцтво про народження.

Для дитини старше 6 років необхідно купувати звичайний квиток, проте є певні нюанси.

Діти старше 6 років мають право їздити самостійно лише в міських автобусах, на міжміських та міжнародних автобусах забороняються поїздки до 14 років без супроводу дорослих.

Пільги для дітей старше 6 років

За даними "Київ Цифровий", 1 вересня по кінець червня школярі мають право безкоштовно їздити у громадському транспорті.

Відповідна пільга поширюється не тільки на автобуси, а й метро, трамваї та тролейбуси. Щоб скористатися нею, необхідно провалідувати свій учнівський квиток.

Щоб безкоштовно оформити учнівський квиток:

оберіть сервіс "Замовлення учнівського", заповніть дані учня та замовте цифровий квиток;

отримайте номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані;

додайте учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі "Транспортна карта".

Після отримання пластикового учнівського, його в додатку можна буде перетворити на цифровий. Завдяки цьому школярам не доведеться постійно носити із собою пластик.

Як повідомляли Новини.LIVE, наразі найдорожче проїхатись у маршрутці коштує у Львові та Харкові. У цих містах пасажири платять за проїзд по 25 гривень.

Водночас найнижчі ціни на проїзд маршруткою у Запоріжжі, Луцьку, Рівному, Хмельницькому та Києві. Одна поїздка для жителів та гостей міста коштує у середньому від 15 до 18 гривень.

Також Новини.LIVE писали, що проїзд у громадському транспорті також планують змінити і у Львові. Найбільшу суму платитимуть ті, хто оплачуватиме квиток готівкою — 30 гривень. Остаточне рішення влада міста має прийняти вже у травні.