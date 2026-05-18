Новые тарифы на проезд в Киеве: часть жителей призывает власти пересмотреть стоимость

Тарифы на проезд в киевском транспорте изменятся. Фото: Новини.LIVE

Власти Киева обнародовали новые тарифы на общественный транспорт. В частности, с середины июля 2026 года придется заплатить 30 гривен, то есть проезд вырастет почти в четыре раза. Однако часть жителей города возмутилась такому резкому подорожанию и призвали подписать петицию против новых цен на поездки.

Об этом пишет ОО "Пассажиры Киева" в Telegram, передает Новини.LIVE.

Часть киевлян бойкотируют новые тарифы на транспорт

В соответствующей петиции киевлян призвали проголосовать "против" новых тарифов на проезд в коммунальном транспорте.

"Все, на что смог Департамент экономики КГГА за несколько месяцев работы, это умножить все существующие тарифы на 3.75, то считаем, что существующий проект тарифов нужно просто выбросить в мусорку", — говорится в сообщении.

Вместо этого активисты призвали пересмотреть европейскую модель оплаты проезда, которая дает возможность делать пересадки без дополнительной оплаты с тарифами:

20 гривен — билет на 45 минут (базовый тариф);

30 гривен — билет на 90 минут;

80 гривен — билет на 1 сутки.

По предложению ОО "Пассажиры Киева" также можно было бы ввести проездной за 1000 гривен проездной на месяц (на 300 гривен дешевле, чем сейчас). В организации подчеркнули, что доступная цена проездного даст возможность хорошо сэкономить тем, кто часто пользуется общественным транспортом.

Ранее Новини.LIVE рассказали, что в Киеве резко повысят цены на проезд. Власти города обнародовали документ в котором говорится, что за одну поездку в метро, трамвае, метро и троллейбусе придется отдать 30 гривен. Однако будут действовать скидки для тех, кто им пользуется.

Также Новини.LIVE писали, что проезд существенно подорожал во Львове. В частности, общий абонемент вырос в цене с 900 до 1150 гривен. При оплате карточкой разовый проезд будет стоить 23 гривны, а при расчете наличными — 30 гривен. Такое решение местные власти приняли после существенного подорожания топлива.