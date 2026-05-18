Проїзд по 30 гривень: кияни закликають владу переглягути різке підвищення

Проїзд по 30 гривень: кияни закликають владу переглягути різке підвищення

Дата публікації: 18 травня 2026 20:17
Нові тарифи на проїзд в Києві: частина мешканців закликає владу переглянути вартість
Тарифи на проїзд у київському транспорті зміняться. Фото: Новини.LIVE

Влада Києва оприлюднила нові тарифи на громадський транспорт. Зокрема, з середини липня 2026 року доведеться заплатити 30 гривень, тобто проїзд зросте майже в чотири рази. Проте частина жителів міста обурилася такому різкому здорожчанню та закликали підписати петицію проти нових цін на поїздки.

Про це пише ГО "Пасажири Києва" в Telegram, передає Новини.LIVE.

Частина киян бойкотують нові тарифи на транспорт

В відповідній петиції киян закликали проголосувати "проти" нових тарифів на проїзд в комунальному транспорті.

"Все, на що спромігся Департамент економіки КМДА за кілька місяців роботи, це помножити всі існуючі тарифи на 3.75, то вважаємо, що існуючий проєкт тарифів потрібно просто викинути у смітник", — йдеться в повідомленні.

Натомість активісти закликали переглянути європейську модель оплати проїзду, яка дає можливість робити пересадки без додаткової оплати із тарифами:

Читайте також:
  • 20 гривень — квиток на 45 хвилин (базовий тариф);
  • 30 гривень — квиток на 90 хвилин;
  • 80 гривень — квиток на 1 добу.

За пропозицією ГО "Пасажири Києва" також можна було б ввести проїзний за 1000 гривень проїзний на місяць (на 300 гривень дешевше, ніж зараз). В організації підкреслили, що доступна ціна проїзного дасть можливість добре зекономити тим, хто часто користується громадським транспортом.

Раніше Новини.LIVE розповіли, що в Києві різко підвищать ціни на проїзд. Влада міста оприлюднила документа в якому йдеться, що за одну поїздку у метро, трамваї, метро та тролейбусі доведеться віддати 30 гривень. Проте діятимуть знижки для тих, хто ним користується.

Також Новини.LIVE писали, що проїзд суттєво здорожчав у Львові. Зокрема, загальний абонемент зріс в ціні з 900 до 1150 гривень. При оплаті карткою разовий проїзд коштуватиме 23 гривні, а при розрахунку готівкою — 30 гривень. Таке рішення місцева влада прийняла після суттєвого здорожчання пального.

Київ проїзд громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
