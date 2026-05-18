Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт 30 гривен за поездку: в Киеве планируют существенно повысить цены на проезд

30 гривен за поездку: в Киеве планируют существенно повысить цены на проезд

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 15:29
В Киеве подорожает проезд: сколько придется платить и будут ли действовать скидки
Тарифы на проезд в киевском транспорте изменятся. Фото: Новини.LIVE

В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте. В частности, стоимость одной поездки планируется установить на уровне 30 грн. Однако для тех, кто регулярно пользуется транспортом, будут действовать скидки.

Об этом сообщили в КГГА, передает Новини.LIVE.

Как может измениться стоимость проезда в Киеве

В Департаменте экономики и инвестиций КГГА напомнили, что последний раз проезд пересматривали в столице в 2018 году и подчеркнули, что нынешняя стоимость поездок в трамвае, автобусах и троллейбусах остается одной из самых низких среди крупных городов Украины, несмотря на постоянный рост себестоимости перевозок.

"Необходимость обновления тарифов объясняется необходимостью приблизить их к экономически обоснованному уровню и ростом расходов транспортных предприятий на электроэнергию, топливо, оплату труда, содержание инфраструктуры и сокращением пассажиропотока", — говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что по расчетам транспортных предприятий, экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн — в наземном коммунальном транспорте.

Читайте также:

Отмечается, что для тех, кто регулярно пользуется транспортом, будет действовать система скидок — она будет напрямую зависеть от количества приобретенных билетов:

  • 1-9 поездок — 30 грн;
  • 10-19 — 28,90 грн;
  • 20-29 — 27,80 грн;
  • 30-39 — 26,60 грн;
  • 40-49 — 25,50 грн;
  • 50 — 25 грн.

Пассажиры также смогут приобрести месячные проездные билеты, благодаря которым цена одной поездки будет составлять ориентировочно 23,3-23,6 грн.

Новые тарифы на проездные:

  • 46 поездок — 1 088 грн;
  • 62 поездки — 1 463 грн;
  • 92 поездки — 2 156 грн;
  • 124 поездки — 2 888 грн.

Стоимость месячного безлимитного проездного билета будет составлять 4 875 грн. Он будет действовать на автобусы, трамваи, троллейбусы, фуникулер и метро.

Однако для студентов будут действовать скидки. Они будут платить 50% стоимости месячного проездного, а ученики во время летних каникул — 25% (во время учебного года — бесплатно).

Для гостей города предусмотрены специальные безлимитные проездные:

  • на 24 часа — 375 грн;
  • на 48 часов — 563 грн;
  • на 72 часа — 750 грн.

Новые тарифы планируют установить с 15 июля 2026 года. Они будут утверждены после завершения процедур регуляторной политики и консультаций с общественностью и профсоюзами.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, планируется ли отменить бесплатный проезд в Харькове. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, транспорт фактически стал частью системы защиты гражданских. Он добавил, что бесплатные поездки — это способ поддержать жителей в такое сложное время.

Также Новини.LIVE писали, что проезд существенно подорожал во Львове. В частности, общий абонемент вырос в цене с 900 до 1150 гривен. При оплате карточкой разовый проезд будет стоить 23 гривны, а при расчете наличными — 30 гривен. Такое решение местные власти приняли после существенного подорожания топлива.

Киев проезд общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации