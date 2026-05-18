В Киеве подорожает проезд: сколько придется платить и будут ли действовать скидки

Тарифы на проезд в киевском транспорте изменятся.

В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте. В частности, стоимость одной поездки планируется установить на уровне 30 грн. Однако для тех, кто регулярно пользуется транспортом, будут действовать скидки.

Об этом сообщили в КГГА, передает Новини.LIVE.

Как может измениться стоимость проезда в Киеве

В Департаменте экономики и инвестиций КГГА напомнили, что последний раз проезд пересматривали в столице в 2018 году и подчеркнули, что нынешняя стоимость поездок в трамвае, автобусах и троллейбусах остается одной из самых низких среди крупных городов Украины, несмотря на постоянный рост себестоимости перевозок.

"Необходимость обновления тарифов объясняется необходимостью приблизить их к экономически обоснованному уровню и ростом расходов транспортных предприятий на электроэнергию, топливо, оплату труда, содержание инфраструктуры и сокращением пассажиропотока", — говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что по расчетам транспортных предприятий, экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн — в наземном коммунальном транспорте.

Отмечается, что для тех, кто регулярно пользуется транспортом, будет действовать система скидок — она будет напрямую зависеть от количества приобретенных билетов:

1-9 поездок — 30 грн;

10-19 — 28,90 грн;

20-29 — 27,80 грн;

30-39 — 26,60 грн;

40-49 — 25,50 грн;

50 — 25 грн.

Пассажиры также смогут приобрести месячные проездные билеты, благодаря которым цена одной поездки будет составлять ориентировочно 23,3-23,6 грн.

Новые тарифы на проездные:

46 поездок — 1 088 грн;

62 поездки — 1 463 грн;

92 поездки — 2 156 грн;

124 поездки — 2 888 грн.

Стоимость месячного безлимитного проездного билета будет составлять 4 875 грн. Он будет действовать на автобусы, трамваи, троллейбусы, фуникулер и метро.

Однако для студентов будут действовать скидки. Они будут платить 50% стоимости месячного проездного, а ученики во время летних каникул — 25% (во время учебного года — бесплатно).

Для гостей города предусмотрены специальные безлимитные проездные:

на 24 часа — 375 грн;

на 48 часов — 563 грн;

на 72 часа — 750 грн.

Новые тарифы планируют установить с 15 июля 2026 года. Они будут утверждены после завершения процедур регуляторной политики и консультаций с общественностью и профсоюзами.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, планируется ли отменить бесплатный проезд в Харькове. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, транспорт фактически стал частью системы защиты гражданских. Он добавил, что бесплатные поездки — это способ поддержать жителей в такое сложное время.

Также Новини.LIVE писали, что проезд существенно подорожал во Львове. В частности, общий абонемент вырос в цене с 900 до 1150 гривен. При оплате карточкой разовый проезд будет стоить 23 гривны, а при расчете наличными — 30 гривен. Такое решение местные власти приняли после существенного подорожания топлива.