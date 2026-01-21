Авиакатастрофа Air India — какие системные дефекты привели к трагедии

Самолет Boeing 787-800. Фото: Deutsche Privatjet

В США стали известны неожиданные подробности расследования в одной из крупнейших авиакатастроф в Индии, случившейся в июне 2025 года. Авторы документа считают, что причиной трагедии стали давние и недооцененные технические неисправности самолетов Boeing 787, а не ошибка экипажа.

Этот доклад уже рассматривает постоянный подкомитет Сената США по расследованиям, пишет Simple Flying.

Реклама

Читайте также:

О чем говорится в докладе

Документ основывается на внутренних технических записях и инженерных журналах, которые до сих пор не были обнародованы. Они касаются Boeing 787-8 с бортовым номером VT-ANB, который впоследствии разбился. В бумагах упоминаются частые электрические сбои, перегревы, короткое замыкание и многократные срабатывания автоматических выключателей.

Самый тяжелый случай произошел в 2022 году, когда в главной силовой панели вспыхнул пожар. Панель пришлось полностью заменить, но несмотря на это, самолет продолжил летать.

Системные проблемы Boeing

Авторы доклада подчеркивают, что такие же электрические неисправности обнаруживали на других Boeing 787 во всем мире. То есть речь идет о скрытых недостатках, которые годами считаются допустимыми, пока не приведут к катастрофе.

В докладе прямо спрашивают, сообщали ли Boeing и авиакомпании регуляторам о масштабе этих сбоев и не пытались ли преуменьшить риски.

Почему такие дефекты очень опасны для полетов

В тексте упоминается явление "нормализации отклонений": когда регулярные технические неполадки перестают восприниматься как угроза. Именно такая логика, отмечают авторы, в прошлом уже приводила к крупным авиакатастрофам.

Впрочем, официальное расследование индийского регулятора еще не завершено, и это лишь промежуточный отчет. Однако, материалы, переданные в Сенат США, могут изменить ход дела и заставить регуляторов внимательнее пересмотреть сертификацию Boeing 787.

Ранее мы писали, что в Испании после крупной железнодорожной катастрофы вдвое снизили движение скоростных поездов.

Также мы сообщали, что российские авиакомпании с 2026 года будут пересаживать пассажиров на старый авиахлам, которому уже более 30 лет. Причина этого кроется в санкционной изоляции.