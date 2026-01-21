Видео
Главная Транспорт Испания вдвое снизила скорость поездов — причина

Испания вдвое снизила скорость поездов — причина

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 11:15
Испания вдвое сократила скорость поездов между двумя городами — как объясняют
Скоростной поезд Renfe. Фото: Renfe

Испанские власти срочно ограничили скорость движения поездов. Речь идет об одном из ключевых железнодорожных маршрутов страны, между Мадридом и Барселоной, на котором накануне произошла ужасная трагедия.

Вместо привычных 300 километров в час скоростные поезда теперь едут максимум 160 км/ч., пишет El Pais.

Читайте также:

Почему снизили скорость

Решение приняли после сигналов от машинистов, которые заметили нетипичные вибрации на отдельных участках пути, что может свидетельствовать о дефектах инфраструктуры.

Поэтому после недавней катастрофы власти решили не рисковать.

Ограничение касается отрезка длиной около ста пятидесяти километров и уже серьезно повлияло на график. Время в пути между двумя крупнейшими городами страны выросло более чем на полтора часа.

Железнодорожная катастрофа в Испании

Напомним, что решение об ограничении скорости приняли на фоне масштабной железнодорожной катастрофы в провинции Кордова. Там несколько дней назад с рельсов сошел скоростной поезд, в результате чего погиб 41 человек.

Происшествие стало самым трагичным на испанской железной дороге с 2013 года.

Правительство официально заявляет, что признаков диверсии нет, однако теперь тщательно проверяется каждый сигнал о возможных неисправностях.

Как мы сообщали ранее, весной между Севильей и Мадридом начнет курсировать новый испанский роскошный ретро-поезд. Уникальное путешествие длиной более 480 км будет включать остановки на объектах ЮНЕСКО.

Также мы писали, что железнодорожный перевозчик PKP Intercity приобретет 20 скоростных электропоездов. Они будут разгонять скорость до 320 км/ч. Их запуск запланирован после 2027 года.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
