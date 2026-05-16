Путешествие с УЗ: перечень поездов, в которые не пустят без распечатанного билета

Придется платить дважды: на какие поезда УЗ нужно печатать билеты
Украинцы привыкли путешествовать поездами Укрзализныци с билетами в смартфоне. Действительно, для большинства внутренних маршрутов достаточно посадочных талонов в электронном формате, однако для некоторых международных рейсов их необходимо иметь при себе в бумажном формате.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.
Когда надо печатать билеты УЗ
На поезда по Украине проводнику достаточно показать электронный формат посадочного талона, однако международные рейсы в Австрию и Венгрию являются исключением.
Дело в том, что эти рейсы выполняются в партнерстве с венгерскими и австрийскими железнодорожниками.
В частности, представители этих железнодорожных компаний могут проверять проездные документы, делать на них соответствующие отметки, фиксировать данные по статистике и отчетности.
Пассажирам необходимо печатать билеты на поезда:
- 009К Киев — Будапешт;
- 010К Будапешт — Киев;
- 749Д Киев — Вена;
- 149Д Вена — Киев;
- 140Д Чоп — Вена;
- 146Д Чоп — Вена;
- 143Д Вена — Чоп.
Распечатать билет можно предварительно загрузив его в приложении перевозчика.
В Укрзализныце предупредили, что без бумажных билетов на эти направления у пассажира могут возникнуть неприятные ситуации.
В частности, железнодорожники соседних стран могут требовать оплаты за транзитное движение.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, можно ли восстановить бумажный билет Укрзализныци, приобретенный в железнодорожной кассе. Перевозчик пояснил, что в соответствии с действующим законодательством, восстановление утраченных или похищенных проездных документов, оформленных в кассе на бланке строгой отчетности, не предусмотрено. В УЗ порекомендовали пассажирам покупать электронные, а не бумажные билеты — их можно повторно загрузить в приложении или на электронной почте.
