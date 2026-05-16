Главная Транспорт Придется платить дважды: на какие поезда УЗ нужно печатать билеты

Дата публикации 16 мая 2026 17:55
Путешествие с УЗ: перечень поездов, в которые не пустят без распечатанного билета
Украинцы привыкли путешествовать поездами Укрзализныци с билетами в смартфоне. Действительно, для большинства внутренних маршрутов достаточно посадочных талонов в электронном формате, однако для некоторых международных рейсов их необходимо иметь при себе в бумажном формате.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Когда надо печатать билеты УЗ

На поезда по Украине проводнику достаточно показать электронный формат посадочного талона, однако международные рейсы в Австрию и Венгрию являются исключением.

Дело в том, что эти рейсы выполняются в партнерстве с венгерскими и австрийскими железнодорожниками.

В частности, представители этих железнодорожных компаний могут проверять проездные документы, делать на них соответствующие отметки, фиксировать данные по статистике и отчетности.

Пассажирам необходимо печатать билеты на поезда:

  • 009К Киев — Будапешт;
  • 010К Будапешт — Киев;
  • 749Д Киев — Вена;
  • 149Д Вена — Киев;
  • 140Д Чоп — Вена;
  • 146Д Чоп — Вена;
  • 143Д Вена — Чоп.

Распечатать билет можно предварительно загрузив его в приложении перевозчика.

В Укрзализныце предупредили, что без бумажных билетов на эти направления у пассажира могут возникнуть неприятные ситуации.

В частности, железнодорожники соседних стран могут требовать оплаты за транзитное движение.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, можно ли восстановить бумажный билет Укрзализныци, приобретенный в железнодорожной кассе. Перевозчик пояснил, что в соответствии с действующим законодательством, восстановление утраченных или похищенных проездных документов, оформленных в кассе на бланке строгой отчетности, не предусмотрено. В УЗ порекомендовали пассажирам покупать электронные, а не бумажные билеты — их можно повторно загрузить в приложении или на электронной почте.

Также Новини.LIVE писали, почему при возврате билетов Укрзализныци на карту пассажиров возвращается не полная их стоимость. В частности, за более чем 20 дней до отправления пассажирам возвращается 100% возврата стоимости перевозки и плацкарты. При этом возврату не подлежат отдельные комиссионные, сервисные сборы и платежи за оформление/возврат билета.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
