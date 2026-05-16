Подорож з УЗ: перелік потягів, доя ких не пустять без роздрукованого квитка

Роздруковані квитки на потяг УЗ Фото: Укрзалізниця/Facebook, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці звикли мандрувати потягами Укрзалізниці із квитками у смартфоні. Дійсно, для більшості внутрішніх маршрутів достатньо посадкових талонів у електронному форматі, проте для деяких міжнародних рейсів їх необхідно мати при собі у паперовому форматі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

Коли треба друкувати квитки УЗ

На потяги по Україні провіднику достатньо показати електронний формат посадкового талону, проте міжнародні рейси до Австрії та Угорщини є винятком.

Річ у тім, що ці рейси виконуються у партнерстві з угорськими та австрійськими залізничниками.

Зокрема, представники цих залізничних компаній можуть перевіряти проїзні документи, робити на них відповідні позначки, фіксувати дані щодо статистики та звітності.

Пасажирам необхідно друкувати квитки на потяги:

009К Київ — Будапешт;

010К Будапешт — Київ;

749Д Київ — Відень;

149Д Відень — Київ;

140Д Чоп — Відень;

146Д Чоп — Відень;

143Д Відень — Чоп.

Роздрукувати квиток можна попередньо завантаживши його у додатку перевізника.

В Укрзалізниці попередили, що без паперових квитків на ці напрямки у пасажира можуть виникнути неприємні ситуації.

Зокрема, залізничники сусідніх країн можуть вимагати оплати за транзитний рух.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можна відновити паперовий квиток Укрзалізниці, придбаний у залізничній касі. Перевізник пояснив, що відповідно до чинного законодавства, відновлення втрачених або викрадених проїзних документів, оформлених у касі на бланку суворої звітності, не передбачене. В УЗ порекомендували пасажирам купувати електронні, а не паперові квитки — їх можна повторно завантажити в застосунку або на електронній пошті.

Також Новини.LIVE писали, чому при поверненні квитків Укрзалізниці на карту пасажирів повертається не повна їх вартість. Зокрема, за понад 20 днів до відправлення пасажирам повертається 100% повернення вартості перевезення та плацкарти. При цьому поверненню не підлягають окремі комісійні, сервісні збори та платежі за оформлення/повернення квитка.