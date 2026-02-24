Flyone распродает билеты в Европу — очень дешевые цены

Поспешите "урвать" билеты — Flyone запустил быструю распродажу
Молдавская бюджетная авиакомпания Flyone анонсировала однодневную распродажу билетов. Цены на десятки рейсов в Европу стартуют от 10 евро. Успейте воспользоваться возможностью сэкономить на отпуске весной и летом.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на портал Dovkola Media.
Весенняя распродажа Flyone
Предложение лоукостера — прекрасная возможность посетить многие страны Европы с вылетом из ближайшего к югу Украины — аэропорта Кишинева.
Купить акционные билеты можно только 24 февраля до 00:00. Предложение авиаперевозчика действует на маршруты с 29 марта по 24 октября 2026 года.
Акционные направления Flyone :
- Кишинев — Болонья (Италия) от 9,9 евро;
- Кишинев — Париж (CDG) (Франция) от 19,99 евро;
- Кишинев — Барселона (Испания) от 29,99 евро.
Однако авиаперевозчик в рамках однодневной распродажи не предоставляет скидок на рейсы из Кишинева в:
- Пальму-де-Майорку (Испания);
- Лиссабон (Испания);
- Дублин (Ирландия);
- Тель-Авив (Израиль);
- Дубай.
Акционные билеты доступны на сайте и в приложении авиаперевозчика. Стоит учесть, что на самые популярные направления посадочные талоны раскупают в разы быстрее.
Что еще стоит знать украинцам
Аэропорт Кишинева является не только хабом для Flyone. Здесь доступны рейсы авиакомпаний Air Moldova, Wizz Air, Fly One, Turkish Airlines и Pegasus.
Украинцы могут выгодно добраться из Молдовы в Италию, Португалию, Францию, Израиль, Турцию, Испанию и другие популярные города Европы и курорты.
В этом аэропорту также комфортные залы ожидания, есть большая детская зона и комната матери и ребенка.
Ранее мы сообщали, что лоукостер Wizz Air запустил новые рейсы из ближайшего к Украине аэропорта. Компания возобновила свою базу в Сучаве - городе на северо-востоке Румынии и добавила 2 самолета. Открыто 13 новых маршрутов в шесть стран из международного аэропорта "Штефан чел Маре".
Также мы писали, что в аэропорту Кишинева запустили новую систему контроля. Она была введена для того, чтобы упростить и ускорить процедуру прохождения таможенного контроля. Однако пройти через новые турникеты с электронной идентификацией могут только пассажиры без багажа.
Читайте Новини.LIVE!