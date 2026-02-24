Видео
Україна
Главная Транспорт Поспешите "урвать" билеты — Flyone запустил быструю распродажу

Поспешите "урвать" билеты — Flyone запустил быструю распродажу

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 19:17
Flyone распродает билеты в Европу — очень дешевые цены
Flyone анонсировал новую акцию на весенние рейсы. Фото: flyone.eu, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Молдавская бюджетная авиакомпания Flyone анонсировала однодневную распродажу билетов. Цены на десятки рейсов в Европу стартуют от 10 евро. Успейте воспользоваться возможностью сэкономить на отпуске весной и летом.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на портал Dovkola Media.

Весенняя распродажа Flyone

Предложение лоукостера — прекрасная возможность посетить многие страны Европы с вылетом из ближайшего к югу Украины — аэропорта Кишинева.

Купить акционные билеты можно только 24 февраля до 00:00. Предложение авиаперевозчика действует на маршруты с 29 марта по 24 октября 2026 года.

Акционные направления Flyone :

  • Кишинев — Болонья (Италия) от 9,9 евро;
  • Кишинев — Париж (CDG) (Франция) от 19,99 евро;
  • Кишинев — Барселона (Испания) от 29,99 евро.

Однако авиаперевозчик в рамках однодневной распродажи не предоставляет скидок на рейсы из Кишинева в:

  • Пальму-де-Майорку (Испания);
  • Лиссабон (Испания);
  • Дублин (Ирландия);
  • Тель-Авив (Израиль);
  • Дубай.

Акционные билеты доступны на сайте и в приложении авиаперевозчика. Стоит учесть, что на самые популярные направления посадочные талоны раскупают в разы быстрее.

Что еще стоит знать украинцам

Аэропорт Кишинева является не только хабом для Flyone. Здесь доступны рейсы авиакомпаний Air Moldova, Wizz Air, Fly One, Turkish Airlines и Pegasus.

Украинцы могут выгодно добраться из Молдовы в Италию, Португалию, Францию, Израиль, Турцию, Испанию и другие популярные города Европы и курорты.

В этом аэропорту также комфортные залы ожидания, есть большая детская зона и комната матери и ребенка.

Ранее мы сообщали, что лоукостер Wizz Air запустил новые рейсы из ближайшего к Украине аэропорта. Компания возобновила свою базу в Сучаве - городе на северо-востоке Румынии и добавила 2 самолета. Открыто 13 новых маршрутов в шесть стран из международного аэропорта "Штефан чел Маре".

Также мы писали, что в аэропорту Кишинева запустили новую систему контроля. Она была введена для того, чтобы упростить и ускорить процедуру прохождения таможенного контроля. Однако пройти через новые турникеты с электронной идентификацией могут только пассажиры без багажа.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
