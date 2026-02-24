Відео
Головна Транспорт Поспішіть, щоб "урвати" квитки — Flyone запустив одноденний розпродаж

Поспішіть, щоб "урвати" квитки — Flyone запустив одноденний розпродаж

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 19:17
Flyone розпродає квитки в Європу — ціни стартують від 10 євро
Flyone анонсував нову акцію на весняні рейси. Фото: flyone.eu, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Молдавська бюджетна авіакомпанія Flyone анонсувала одноденний розпродаж квитків. Ціни на десятки європейських напрямків стартують від 10 євро.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал Dovkola Media.

Читайте також:

Весняний розпродаж Flyone

Пропозиція лоукостера — чудова можливість відвідати багато країн Європи із вильотом із найближчого до півдня України — аеропорту Кишинева.

Придбати акційні квитки можна лише 24 лютого до 00:00. Пропозиція авіаперевізника діє на маршрути з 29 березня по 24 жовтня 2026 року.

Акційні напрямки Flyone :

  • Кишинів — Болонья (Італія) від 9,9 євро;
  • Кишинів — Париж (CDG) (Франція) від 19,99 євро;
  • Кишинів — Барселона (Іспанія) від 29,99 євро.

Проте авіаперевізник в рамках одноденного розпродажу не надає знижок на рейси з Кишинева до:

  • Пальми-де-Майорки (Іспанія);
  • Лісабона (Іспанія);
  • Дубліна (Ірландія);
  • Тель-Авіва (Ізраїль);
  • Дубая.

Акційні квитки доступні на сайті та в додатку авіаперевізника. Варто врахувати, що на найпопулярніші напрямки посадкові талони розкуповують в рази швидше.

Що ще варто знати українцям

Аеропорт Кишинева є не лише хабом для Flyone. Тут доступні рейси авіакомпаній Air Moldova, Wizz Air, Fly One, Turkish Airlines та Pegasus.

Українці можуть вигідно дістатися з Молдови до Італії, Португалії, Франції, Ізраїлю, Туреччини, Іспанії та інших популярних міст Європи та курортів.

В цьом аеропорту також комфортні зали очікування, є велика дитяча зона та кімната матері та дитини.

Раніше ми повідомляли, що лоукостер Wizz Air запустив нові рейси із найближчого до України аеропорту. Компанія відновила свою базу в Сучаві — місті на північному сході Румунії та додала 2 літаки. Відкрито 13 нових маршрутів до шести країн з міжнародного аеропорту "Штефан чел Маре".

Також ми писали, що в аеропорту Кишинева запустили нову систему контролю. Вона була запроваджена для того, щоб спростити та пришвидшити процедуру проходження митного контролю. Проте пройти через нові турнікети з електронною ідентифікацією можуть лише пасажири без багажу.

Молдова літак подорож Європа квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
