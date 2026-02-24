Flyone розпродає квитки в Європу — ціни стартують від 10 євро

Поспішіть, щоб "урвати" квитки — Flyone запустив одноденний розпродаж
Молдавська бюджетна авіакомпанія Flyone анонсувала одноденний розпродаж квитків. Ціни на десятки європейських напрямків стартують від 10 євро.
Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал Dovkola Media.
Весняний розпродаж Flyone
Пропозиція лоукостера — чудова можливість відвідати багато країн Європи із вильотом із найближчого до півдня України — аеропорту Кишинева.
Придбати акційні квитки можна лише 24 лютого до 00:00. Пропозиція авіаперевізника діє на маршрути з 29 березня по 24 жовтня 2026 року.
Акційні напрямки Flyone :
- Кишинів — Болонья (Італія) від 9,9 євро;
- Кишинів — Париж (CDG) (Франція) від 19,99 євро;
- Кишинів — Барселона (Іспанія) від 29,99 євро.
Проте авіаперевізник в рамках одноденного розпродажу не надає знижок на рейси з Кишинева до:
- Пальми-де-Майорки (Іспанія);
- Лісабона (Іспанія);
- Дубліна (Ірландія);
- Тель-Авіва (Ізраїль);
- Дубая.
Акційні квитки доступні на сайті та в додатку авіаперевізника. Варто врахувати, що на найпопулярніші напрямки посадкові талони розкуповують в рази швидше.
Що ще варто знати українцям
Аеропорт Кишинева є не лише хабом для Flyone. Тут доступні рейси авіакомпаній Air Moldova, Wizz Air, Fly One, Turkish Airlines та Pegasus.
Українці можуть вигідно дістатися з Молдови до Італії, Португалії, Франції, Ізраїлю, Туреччини, Іспанії та інших популярних міст Європи та курортів.
В цьом аеропорту також комфортні зали очікування, є велика дитяча зона та кімната матері та дитини.
Раніше ми повідомляли, що лоукостер Wizz Air запустив нові рейси із найближчого до України аеропорту. Компанія відновила свою базу в Сучаві — місті на північному сході Румунії та додала 2 літаки. Відкрито 13 нових маршрутів до шести країн з міжнародного аеропорту "Штефан чел Маре".
Також ми писали, що в аеропорту Кишинева запустили нову систему контролю. Вона була запроваджена для того, щоб спростити та пришвидшити процедуру проходження митного контролю. Проте пройти через нові турнікети з електронною ідентифікацією можуть лише пасажири без багажу.
