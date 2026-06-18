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Главная Транспорт После 14-летнего перерыва: в Европе откроют "аэропорт-призрак"

После 14-летнего перерыва: в Европе откроют "аэропорт-призрак"

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Дата публикации 18 июня 2026 07:32
Открытие международного аэропорта Сьюдад-Реаль: чем он уникален
Пассажир в международном аэропорту Сьюдад-Реаль. Фото: MikeInSanFrancisco/Atlas Obscura User, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Спустя 14 лет перерыва в Европе откроется международный аэропорт Сьюдад-Реаль . Он может похвастаться одной из самых длинных взлетно-посадочных полос в Европе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Где в Испании откроют ещё один аэропорт

Международный аэропорт Сьюдад-Реаль возобновит работу в 2026 году, несмотря на то, что более десятилетия находился в запущенном состоянии.

В течение последних 14 лет аэропорт в основном использовался для долгосрочного хранения самолетов. Однако теперь он вновь откроет свои двери под руководством нового владельца и возобновит пассажирские рейсы уже в этом году.

Генеральный директор международного аэропорта Сьюдад-Реаль Рафаэль Гомес Аррибас заявил, что аэропорт будет обслуживать только частные рейсы, преимущественно из Европы и США.

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Этот испанский аэропорт, расположенный в 230 км к югу от Мадрида, изначально планировался как второй по величине аэропорт страны и альтернатива мадридскому аэропорту Барахас.

Он был открыт в 2008 году, а его строительство обошлось в более чем 1 млрд евро. Международный аэропорт Сьюдад-Реаль имеет одну из самых длинных взлетно-посадочных полос в Европе.

Эта полоса, длиной более 4 километров, занимает десятое место по длине в Европе и была построена для обслуживания Airbus A380 — крупнейшего в мире пассажирского самолета.

Эта взлетно-посадочная полоса является третьей по длине в Испании после аэропорта Мадрид-Торрехон (4,6 км) и аэропорта Мадрид-Барахас (4,36 км).

Аэропорт испытывал финансовые трудности, главным образом из-за своего удаленного расположения от Мадрида. В 2012 году он обанкротился, и было принято решение о его закрытии. Во время пандемии аэропорт превратили во временный склад, где хранились самолеты европейских авиакомпаний.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что путешественникам этим летом стоит прибывать в аэропорт пораньше. В частности, система въезда-выезда (EES) в Европе может вновь вызвать многочасовые задержки. Пока система не начнёт работать бесперебойно, лучше прибыть за два-три часа до вылета.

Также Новини.LIVE писали, в какой аэропорт выгоднее всего планировать свой маршрут из Киева. В частности, путешественники могут вылететь из румынских городов Яссы (578 километров от Киева) и Сучавы (625 километров от Киева).

авиарейсы самолет Европа
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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