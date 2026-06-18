Відкриття міжнародного аеропорта Сьюдад-Реаль: чим він унікальний

Пасажир в міжнародному аеропорту Сьюдад-Реаль. Фото: MikeInSanFrancisco/Atlas Obscura User, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Через 14 років паузи в Європі відкриють міжнародний аеропорт Сьюдад-Реаль. Він може похвалитися однією з найдовших злітно-посадкових смуг у Європі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Де в Іспанії відкриють ще один аеропорт

Міжнародний аеропорт Сьюдад-Реаль відновить роботу у 2026 році, попри те, що понад десятиліття перебував у занедбаному стані.

Протягом останніх 14 років аеропорт переважно використовувався для довгострокового зберігання літаків. Проте тепер він знову відкриє свої двері під керівництвом нового власника та відновить пасажирські рейси вже цього року.

Генеральний директор міжнародного аеропорту Сьюдад-Реаль Рафаель Гомес Аррібас заявив, що аеропорт обслуговуватиме лише приватні рейси, переважно з Європи та США.

Читайте також:

Цей іспанський аеропорт, розташований за 230 км на південь від Мадрида, спочатку планувався як другий за величиною аеропорт країни та альтернатива мадридському аеропорту Барахас.

Він був відкритий у 2008 році, а його будівництво обійшлося у понад 1 млрд євро. Міжнародний аеропорт Сьюдад-Реаль має одну з найдовших злітно-посадкових смуг у Європі.

Ця смуга, довжиною понад 4 кілометри, є десятою за довжиною в Європі і була побудована для обслуговування Airbus A380 — найбільшого у світі пасажирського літака.

Ця злітно-посадкова смуга є третьою за довжиною в Іспанії після аеропорту Мадрид-Торрехон (4,6 км) та аеропорту Мадрид-Барахас (4,36 км).

Аеропорт зазнавав фінансових труднощів, головним чином через своє віддалене розташування від Мадриду. Він збанкрутував у 2012 році та було прийнято рішення його закрити. Під час пандемії, аеропорт перетворили на тимчасовий склад, де зберігалися літаки європейських авіакомпаній.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що мандрівникам цього літа варто прибувати в аеропорт раніше. Зокрема, систему в’їзду-виїзду (EES) в Європі може знову спровокувати багатогодинні затримки. Поки система не почне працювати безперебійно, краще прибути за дві-три години до вильоту.

Також Новини.LIVE писали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва).