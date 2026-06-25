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Главная Транспорт Популярный перевозчик из ЕС вернет пассажирам деньги: в чём причина

Популярный перевозчик из ЕС вернет пассажирам деньги: в чём причина

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 17:38
Deutsche Bahn запустила специальное предложение: кто может им воспользоваться
Пассажирка едет в поезде Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

На этой неделе на Европу обрушилась сильная жара. Перевозчики призывают пассажиров без крайней необходимости отложить поездки на поезде. В частности, немецкая компания Deutsche Bahn запустила специальную акцию.

Об этом сообщает Deutsche Bahn, передает Новини.LIVE.

Deutsche Bahn

Из-за сильной жары компания DB Fernverkehr предлагает специальные льготы в период с 25 по 30 июня 2026 года.

В частности, пассажиры, которые до 23 июня 2026 года включительно забронировали билет на поездку и желают отказаться от поездки из-за невыносимо жаркой температуры воздуха, могут бесплатно вернуть свой билет в рамках специальной программы.

Компания впервые предлагает такую льготу в связи с жарой. То есть те, кто не желает отправляться в поездку в таких экстремальных погодных условиях, получат свои деньги обратно.

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Эта возможность действует на билеты по тарифам "Spar" и "Superspar". Пассажиры могут вернуть билеты онлайн или через кассы на железнодорожных вокзалах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ÖBB и SBB запустили поезд нового поколения "Nightjet", который соединил Цюрих (Швейцария) с Веной (Австрия). Поезд курсирует через два важнейших культурных и туристических города Альпийского региона. Цены начинаются от 34 швейцарских франков (почти 37 евро) в одну сторону.

Также Новини.LIVE писали о самых красивых железнодорожных маршрутах Германии. Маршруты пролегают через невероятные горы, озера и замки. Поездка занимает в среднем 2–3 часа.

Европа аномальная жара поезд
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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