Deutsche Bahn запустив спеціальну пропозицію: хто може скористатись

Пасажирка їде у потязі Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Цього тижня на Європу обрушилася сильна спека. Перевізники закликають пасажирів без гострої необхідності відкласти поїздки на потязі. Зокрема, німецька компанія Deutsche Bahn запровадила спеціальну акцію.

Про це повідомляє Deutsche Bahn, передає Новини.LIVE.

Deutsche Bahn

Через сильну спеку компанія DB Fernverkehr пропонує спеціальні пільги в період з 25 по 30 червня 2026 року.

Зокрема, пасажири, які до 23 червня 2026 року включно забронювали квиток на поїздку і бажають відмовитися від поїздки через нестерпно пекучу температуру повітря, можуть безкоштовно повернути свій квиток у рамках спеціальної програми.

Компанія вперше пропонує таку пільгу у зв’язку зі спекою. Тобто ті, хто не бажає вирушати в поїздку за таких екстремальних погодних умов, отримають свої гроші назад.

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Така можливість діє на квитки з тарифами "Spar" та "Superspar". Пасажири можуть повернути квитки онлайн чи через каси на залізничних вокзалах.

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