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Головна Транспорт Популярний перевізник ЄС поверне пасажирам гроші: в чому причина

Популярний перевізник ЄС поверне пасажирам гроші: в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 17:38
Deutsche Bahn запустив спеціальну пропозицію: хто може скористатись
Пасажирка їде у потязі Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Цього тижня на Європу обрушилася сильна спека. Перевізники закликають пасажирів без гострої необхідності відкласти поїздки на потязі. Зокрема, німецька компанія Deutsche Bahn запровадила спеціальну акцію.

Про це повідомляє Deutsche Bahn, передає Новини.LIVE.

Deutsche Bahn 

Через сильну спеку компанія DB Fernverkehr пропонує спеціальні пільги в період з 25 по 30 червня 2026 року.

Зокрема, пасажири, які до 23 червня 2026 року включно забронювали квиток на поїздку і бажають відмовитися від поїздки через нестерпно пекучу температуру повітря, можуть безкоштовно повернути свій квиток у рамках спеціальної програми.

Компанія вперше пропонує таку пільгу у зв’язку зі спекою. Тобто ті, хто не бажає вирушати в поїздку за таких екстремальних погодних умов, отримають свої гроші назад.

Читайте також:

Така можливість діє на квитки з тарифами "Spar" та "Superspar". Пасажири можуть повернути квитки онлайн чи через каси на залізничних вокзалах.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ÖBB та SBB запустили потяг нового покоління "Nightjet", який з'єднав Цюріх (Швейцарія) із Віднем (Австрія). Рейс курсує через два найважливіші культурні та туристичні міста Альпійського регіону. Ціни стартують від 34 швейцарських франків (майже 37 євро) в один бік.

Також Новини.LIVE писали про найгарніші залізничні маршрути Німеччини. Маршрути пролягають через неймовірні гори, озера та замки. Поїздка займає в середньому 2-3 години.

Європа аномальна спека потяг
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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