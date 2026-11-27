Пассажиры в салоне самолета. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Вы, наверное, не раз слышали, что в самолете нельзя пить чай и кофе, потому что можно подхватить кишечную инфекцию? Опытная стюардесса рассказала, может ли обычная чашка кофе на борту испортить весь ваш отпуск.

Соответствующее видео опубликовала tanya_ivanikhina_ в TikTok, передают Новини.LIVE.

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Стоит ли пить горячие напитки на борту самолета

Стюардесса рассказала, что вода для приготовления чая и кофе на борту самолета обычно поступает из специальных резервуаров. Она добавила, что эти резервуары наполняют питьевой водой в аэропортах, а сами системы водоснабжения регулярно очищают и проверяют.

"Однако есть нюанс. Как и любая система хранения и подачи воды, бортовая система требует надлежащего обслуживания", — отметила стюардесса.

Она рассказала, что без надлежащей очистки резервуаров существует риск бактериального загрязнения. Стюардесса добавила, что именно поэтому в некоторых исследованиях ученые обнаруживали микроорганизмы в бортовых системах водоснабжения.

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Однако специалистка заверила, что соответствующие выводы вовсе не означают, что вода в самолетах всегда опасна или что после чашки кофе у вас обязательно возникнет расстройство желудка.

По её словам, в большинстве случаев вода на борту самолёта соответствует установленным требованиям безопасности, а авиакомпании обязаны контролировать её качество. Стюардесса подытожила, что пить чай, кофе или обычную воду на борту можно, и это абсолютно безопасно.

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