Пасажири в салоні літака. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Ви, мабуть, неодноразово чули, що в літаку не можна пити чаю і каву, бо можна підхопити кишкову інфекцію? Досвідчена бортпровідниця розповіла, чи можна звичайна чашка кави на борту може зіпсувати всю вашу відпустку.

Відповідне відео опублікувала tanya_ivanikhina_ в TikTok, передають Новини.LIVE.

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Чи варто пити гарячі напої на борту літака

Бортпровідниця розповіла, що вода для приготування чаю та кави на борту літака зазвичай надходить зі спеціальних резервуарів. Вона додала, що ці резервуари наповнюють питною водою в аеропортах, а самі системи водопостачання регулярно очищують і перевіряють.

"Проте є нюанс. Як і будь-яка система зберігання і подачі води, бортова система потребує належного обслуговування", — зазначила стюардеса.

Вона розповіла, що без проведення належної очистки резервуарів існує ризик бактеріального забруднення. Стюардеса додала, що саме тому в окремих дослідженнях науковці знаходили мікроорганізми в бортових системах водопостачання.

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Проте фахівчиня запевнила, що відповідні висновки зовсім не означають, що вода в літаках завжди небезпечна, чи що після чашки кави у вас обов'язково буде розлад шлунку.

За її словами, в більшості випадків вода на борту літака відповідає встановленим вимогам безпеки, а авіакомпанії зобов'язані контролювати її якість. Стюардеса підсумувала, що пити чай, каву чи звичайну воду на борту можна і це абсолютно безпечно.

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