Qantas готовит новый самолет: он сможет лететь 22 часа без дозаправки

Австралийская авиакомпания Qantas готовит самолет, который побьет рекорд самого длинного полета в мире. Самолет A350-1000ULR испытает беспересадочный маршрут продолжительностью 22 часа. Он будет летать без дозаправки.

В следующем году будет испытан беспересадочный маршрут нового самолета Qantas A350-1000ULR.

Два новых прямых маршрута соединят Сидней (Австралия) с Лондоном (Великобритания) и Нью-Йорком (США). Он должен побить рекорд самого длительного коммерческого рейса, который сейчас составляет 18 часов 30 минут и соединяет Международный аэропорт Ньюарк Либерти в американском штате Нью-Джерси с аэропортом Чанги в Сингапуре.

Специально модифицированный самолет сможет совершать полеты на большие расстояния благодаря дополнительному центральному топливному баку в задней части самолета вместимостью 20 000 литров.

Читайте также:

Первый из этих самолетов с уже установленными двигателями сейчас находится во французской Тулузе. Вскоре будут проведены окончательные наземные испытания, после чего он будет готов к первому испытательному полету.

Салон первого класса оборудуют комфортными откидывающимися креслами, а также отдельной кроватью.

В модернизированных самолетах вместо стандартных 300 предусмотрено 238 мест (шесть люксов первого класса, 52 люкса бизнес-класса, 40 мест премиум-эконом-класса и 140 мест эконом-класса). Дополнительным пространством смогут наслаждаться не только пассажиры премиум-эконом-класса, но и эконом-класса.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что известная авиакомпания оборудует самолеты капсулами для сна. В авиакомпании уже внедрен сервис "Skycouch", в котором ряд кресел эконом-класса превращаются в кровать, а теперь появятся капсулы с двухъярусными кроватями.

Также Новини.LIVE писали, что United Airlines оборудует места в самолете подставкой для ног, которую можно поднять и сложить кровать. Услуга "Relax Row" будет доступна в экономклассе на десятках рейсов. Каждому пассажиру будут предоставлять матрас, одеяло и две подушки.