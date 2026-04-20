Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильЖизньМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаОлимпиадаLifeВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Популярная авиакомпания запустит самый длинный рейс в мире

Популярная авиакомпания запустит самый длинный рейс в мире

Ua ru
Дата публикации 20 апреля 2026 12:36
Qantas готовит новый самолет: он сможет лететь 22 часа без дозаправки
Самолет авиакомпании Qantas доставляет пассажиров. Фото: flightradar24.com

Австралийская авиакомпания Qantas готовит самолет, который побьет рекорд самого длинного полета в мире. Самолет A350-1000ULR испытает беспересадочный маршрут продолжительностью 22 часа. Он будет летать без дозаправки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Mirror UK.

Qantas запустит самый длинный рейс в мире

В следующем году будет испытан беспересадочный маршрут нового самолета Qantas A350-1000ULR.

Два новых прямых маршрута соединят Сидней (Австралия) с Лондоном (Великобритания) и Нью-Йорком (США). Он должен побить рекорд самого длительного коммерческого рейса, который сейчас составляет 18 часов 30 минут и соединяет Международный аэропорт Ньюарк Либерти в американском штате Нью-Джерси с аэропортом Чанги в Сингапуре.

Специально модифицированный самолет сможет совершать полеты на большие расстояния благодаря дополнительному центральному топливному баку в задней части самолета вместимостью 20 000 литров.

Первый из этих самолетов с уже установленными двигателями сейчас находится во французской Тулузе. Вскоре будут проведены окончательные наземные испытания, после чего он будет готов к первому испытательному полету.

Салон первого класса оборудуют комфортными откидывающимися креслами, а также отдельной кроватью.

В модернизированных самолетах вместо стандартных 300 предусмотрено 238 мест (шесть люксов первого класса, 52 люкса бизнес-класса, 40 мест премиум-эконом-класса и 140 мест эконом-класса). Дополнительным пространством смогут наслаждаться не только пассажиры премиум-эконом-класса, но и эконом-класса.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что известная авиакомпания оборудует самолеты капсулами для сна. В авиакомпании уже внедрен сервис "Skycouch", в котором ряд кресел эконом-класса превращаются в кровать, а теперь появятся капсулы с двухъярусными кроватями.

Также Новини.LIVE писали, что United Airlines оборудует места в самолете подставкой для ног, которую можно поднять и сложить кровать. Услуга "Relax Row" будет доступна в экономклассе на десятках рейсов. Каждому пассажиру будут предоставлять матрас, одеяло и две подушки.

авиарейсы самолет путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации