Популярная авиакомпания будет увольнять стюардесс с лишним весом

Самолеты Air India доставляют пассажиров. Фото: airindia.com

Авіакомпанія "Air India" планує запровадити нову політику щодо здоров’я для бортпровідників. Нові правила авіаперевізника поширюватимуться на тих, хто має недостатню вагу чи навпаки, ожиріння.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Дискримінація в "Air India"

Зазначається, що вже з 1 травня бортпровідники повинні мати "бажаний" показник індексу маси тіла (ІМТ) та відповідати певним стандартам фізичної підготовки, інакше їм загрожує скорочення заробітної плати та звільнення.

Щоб відповідати новим стандартам, бортпровідники повинні підтримувати ІМТ у межах від 18,5 до 24,9.

ІМТ нижче 18 вважатиметься "недостатньою вагою", хоча кандидати все одно можуть бути допущені до роботи, якщо пройдуть медичне обстеження. Бортпровідники з ІМТ у діапазоні 25–29,9 зможуть залишитись на посаді, якщо успішно пройдуть функціональну оцінку.

Стюардес з ІМТ вище за 30 "негайно виключать з розкладу рейсів та вони автоматично втратять заробітну плату". Зазначається, що у них буде сім днів, щоб досягти нових стандартів. Нові вимоги поширюються як на діючий персонал, так і на тих, хто нині проходить навчання.

