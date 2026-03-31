Головна Транспорт Популярна авіакомпанія звільнятиме стюардес із зайвою вагою

Популярна авіакомпанія звільнятиме стюардес із зайвою вагою

Дата публікації: 31 березня 2026 19:26
Літаки Air India доставляє пасажирів. Фото: airindia.com

Авіакомпанія "Air India" планує запровадити нову політику щодо здоров’я для бортпровідників. Нові правила авіаперевізника поширюватимуться на тих, хто має недостатню вагу чи навпаки, ожиріння. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Дискримінація в "Air India"

Зазначається, що вже з 1 травня бортпровідники повинні мати "бажаний" показник індексу маси тіла (ІМТ) та відповідати певним стандартам фізичної підготовки, інакше їм загрожує скорочення заробітної плати та звільнення. 

Щоб відповідати новим стандартам, бортпровідники повинні підтримувати ІМТ у межах від 18,5 до 24,9.

ІМТ нижче 18 вважатиметься "недостатньою вагою", хоча кандидати все одно можуть бути допущені до роботи, якщо пройдуть медичне обстеження. Бортпровідники з ІМТ у діапазоні 25–29,9 зможуть залишитись на посаді, якщо успішно пройдуть функціональну оцінку.

Стюардес з ІМТ вище за 30 "негайно виключать з розкладу рейсів та вони автоматично втратять заробітну плату". Зазначається, що у них буде сім днів, щоб досягти нових стандартів. Нові вимоги поширюються як на діючий персонал, так і на тих, хто нині проходить навчання.

Раніше Новини.LIVE писали, що до однієї з популярних країн зростуть ціна на авіаквитки. Це пов'язано зі зростанням авіаційних зборів.

Також Новини.LIVE розповідали, що США висилатимуть нелегальних мігрантів на розкішному приватному літаку, на якому раніше літали мільярдери. Вони облаштовані ліжками queen size, душовими кабінами, великими зонами відпочинку, кухнею, великими телеекранами та навіть віскі-баром.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
