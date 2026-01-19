Видео
Главная Транспорт Очереди на границе уменьшатся — таможенные базы восстановили

Очереди на границе уменьшатся — таможенные базы восстановили

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 18:19
Пересечение границы с Польшей — на КПП "Медика", "Хребенне" и "Корчева" возобновили оформление грузовиков
Грузовики на границе. Фото: ГПСУ

Украинские и польские таможенники снова работают без технических ограничений на ключевых пунктах пропуска с Польшей. Проблемы с оформлением грузовиков, которые возникли ранее из-за сбоя в базе данных, полностью устранены.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Какие пункты пропуска возобновили работу

В ГПСУ отметили, что польская сторона возобновила работу базы данных, необходимой для оформления грузового транспорта с товарами. Речь идет о пунктах пропуска "Медика", "Хребенне" и "Корчева".

Сейчас грузовики проходят таможенные процедуры в обычном режиме, без дополнительных задержек и технических ограничений.

Напомним, ранее в ГПСУ опровергли слухи о массовом выезде украинцев за границу из-за обстрелов и отключения электроэнергии.

Также узнайте о пересечении границы с наличными — все правила, лимиты и штрафы в 2026 году.

Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
