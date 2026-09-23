Пересечение границы с Польшей: 6 пунктов пропуска с Украиной переведены в режим повышенной боевой готовности

Польша усилила контроль на границе с Украиной: причины
Глава МВД и администрации Польши Марцин Кервинский и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщили, что сразу шесть пограничных пунктов в Люблинском и Подкарпатском воеводствах в Польше, граничащих с Украиной, переведены в режим повышенной готовности. Их будут охранять польские военнослужащие.
Об этом пишет Укринформ, передает Новини.LIVE.
Пункты пропуска в Польше переведены в режим повышенной готовности
Кервинский рассказал, что весь процесс перевода занял менее суток после принятия соответствующего решения. В частности, военные создали посты в соответствии с рекомендациями Пограничной службы.
В состояние повышенной готовности будут переведены 6 пунктов пропуска, расположенных в:
- Дорогуске,
- Зосине,
- Будомеже,
- Корчовой,
- Медице
- Кросценку.
На этих пунктах введены процедуры, которые будут контролировать одновременное количество людей и транспорта, чтобы можно было оперативно организовать эвакуацию в случае угрозы.
Также на них будут обозначены места для укрытия, а там, где их нет, — сооружения планируется оперативно обустроить.
Кервинский подытожил, что, несмотря на недавние "инциденты" с российскими беспилотниками, приграничная зона вблизи Украины "остается безопасной".
Ранее Новини.LIVE сообщили, что в столице Израиля Иерусалиме открыли новый участок трамвайной линии. Он насчитывает 12 новых станций. Впоследствии маршруты будут продлены от Гило до Ха-Турима и от Мальхи до горы Скопус.
Также Новини.LIVE писали, что в скором времени будет открыт второй зал погранично-таможенного контроля на вокзале в Чопе. Обновленное помещение расположено в правой части вокзала, там смогут работать сразу четыре пункта паспортного контроля.