Пересечение границы с Польшей: 6 пунктов пропуска с Украиной переведены в режим повышенной боевой готовности

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Глава МВД и администрации Польши Марцин Кервинский и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщили, что сразу шесть пограничных пунктов в Люблинском и Подкарпатском воеводствах в Польше, граничащих с Украиной, переведены в режим повышенной готовности. Их будут охранять польские военнослужащие.

Об этом пишет Укринформ, передает Новини.LIVE.

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Пункты пропуска в Польше переведены в режим повышенной готовности

Кервинский рассказал, что весь процесс перевода занял менее суток после принятия соответствующего решения. В частности, военные создали посты в соответствии с рекомендациями Пограничной службы.

В состояние повышенной готовности будут переведены 6 пунктов пропуска, расположенных в:

Дорогуске,

Зосине,

Будомеже,

Корчовой,

Медице

Кросценку.

На этих пунктах введены процедуры, которые будут контролировать одновременное количество людей и транспорта, чтобы можно было оперативно организовать эвакуацию в случае угрозы.

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Также на них будут обозначены места для укрытия, а там, где их нет, — сооружения планируется оперативно обустроить.

Кервинский подытожил, что, несмотря на недавние "инциденты" с российскими беспилотниками, приграничная зона вблизи Украины "остается безопасной".

Ранее Новини.LIVE сообщили, что в столице Израиля Иерусалиме открыли новый участок трамвайной линии. Он насчитывает 12 новых станций. Впоследствии маршруты будут продлены от Гило до Ха-Турима и от Мальхи до горы Скопус.

Также Новини.LIVE писали, что в скором времени будет открыт второй зал погранично-таможенного контроля на вокзале в Чопе. Обновленное помещение расположено в правой части вокзала, там смогут работать сразу четыре пункта паспортного контроля.