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Главная Транспорт Прохождение границы ускорится: в Чопе начнёт работу новый зал контроля

Прохождение границы ускорится: в Чопе начнёт работу новый зал контроля

Ua ru
21 сентября 2026 14:38
В Чопе откроется второй зал погранично-таможенного контроля: когда он начнёт работу
Обновленный вокзал в Чопе. Фото: Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины/Facebook

В Украине обновили железнодорожную станцию Чоп. В конце сентября будет открыт второй зал погранично-таможенного контроля. Пассажиры смогут проходить все проверки гораздо быстрее и удобнее.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник на международном экономическом форуме "Карпатская интеграционная инициатива", передает Новини.LIVE.

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Обновлена железнодорожная станция Чоп

В ведомстве сообщили, что уже в ближайшее время пассажиры международных поездов, следующих в Словакию, Чехию, Венгрию и Австрию, смогут проходить все процедуры гораздо быстрее и удобнее.

Обновленное помещение расположено в правой части вокзала и имеет отдельный выход непосредственно на первый путь.

Благодаря модернизации в Чопе одновременно смогут работать сразу четыре пункта паспортного контроля.

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Обновленный зал на вокзале в Чопе. Фото: Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины/Facebook
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Обновленные кассы на вокзале в Чопе. Фото: Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины/Facebook

Здание железнодорожного вокзала в Чопе было построено еще в 1980 году. В проекте были предусмотрены два зала, однако второй долгое время не использовался. После ремонта это пространство будет использоваться для обеспечения комфорта пассажиров.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.

Также Новини.LIVE писали о том, как дешево путешествовать на поездах по Европе. В частности, билеты перевозчика Leo Express из Праги в Германию обойдутся всего в 10 евро. На поездах Leo Express также можно выгодно путешествовать из Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Эрфурта, Готы, Азинаха, Фульды, Ганнау и Бад-Шандау.

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Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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