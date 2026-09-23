Перетин кордону з Польщею: 6 пунктів пропуску з Україною було переведено у режим підвищенної бойової готовності

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Очільник МВС та адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомили, що одразу шість пунктів пропуску в Люблінському та Підкарпатському воєводствах у Польщі, які межують з Україною, переведено у режим підвищеної готовності. Їх будуть охороняти польські військовослужбовці.

Про це пише Укрінформ, передає Новини.LIVE.

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П/п в Польщі переведені у режим підвищеної готовності

Кєрвінський розповів, що весь процес переведення зайняв менше доби після ухвалення відповідного рішення. Зокрема, військові створили пости відповідно до рекомендацій Прикордонної служби.

У стан підвищеної готовності буде переведено 6 пунктів пропуску, розташовані у:

Дорогуську,

Зосині,

Будомєжі,

Корчовій,

Медиці

Кросценку.

На цих пунктах запровадили процедури, які контролюватимуть одночасну кількість людей і транспорту, щоб можна було оперативно організувати евакуацію у випадку загрози.

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Також на них будуть позначені місця для укриття, а там де їх немає — споруди планується оперативно облаштувати.

Кєрвінський підсумував, що попри нещодавні "інциденти" з російськими безпілотниками, прикордоння поблизу України "залишається безпечним".

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