Путешествие на самолете: что происходит за перегородкой кабины пилотов

Салон самолета Qatar Airways. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Каждый день тысячи работников авиации трудятся над тем, чтобы безопасно и быстро доставить пассажиров в разные уголки мира. Чтобы полет прошел гладко, во время рейса выполняется огромный объем работы. У пассажиров появилась возможность заглянуть за кулисы авиации.

Об этом рассказал пилот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Что происходит за кулисами кабины пилота

Опытный пилот показал изнутри полет из Кишинева в Пальма-де-Майорку. Он рассказал, что в среднем самолёт поднимается на высоту 11 км. Один из пилотов обычно управляет самолётом, а другой — ведёт радиосвязь.

Параллельно пилоты контролируют параметры полёта, отмечают данные в flight plan, заполняют полётную документацию и регулируют температуру в салоне.

"За окном — пейзажи, горы, облака, другие самолеты. Иногда хочется просто наслаждаться, но диспетчер снова вызывает. В салоне тоже начинается своя работа", — поделился мужчина.

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@kovalchuk.artem7 Многие люди думают, что после взлёта самолёт летит на автопилоте, а пилоты просто сидят и ждут посадки, эта вторая часть «День на работе со мной» раскрывает немного нашей закулисной работы, которую никогда не видит обычный пассажир на этапе крейсерского полёта. Мы продолжаем лететь из Кишинёва в Пальму-де-Майорку. Невозможно показать вам всё самое интересное за 2 ролика, поэтому дальше будет ещё и третий — о том, что нас ждало в Пальме, и об обратном полёте с нашей ночной романтикой 😁 #aviationlovers #crew #pilot #boeing #авиация ♬ оригинальная аудиозапись — Artem Kovalchuk | Captain B737

Специалист рассказал, что бортпроводники во время рейса обслуживают пассажиров и приносят пилотам вкусный обед.

"Рестораны с таким видом ещё поискать надо", — подчеркнул мужчина.

Пилот также рассказал, что в небе они тщательно отслеживают погоду на метеорадаре и обходят грозовые ячейки.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пилоты отдыхают во время длительных полётов. Им действительно разрешено спать прямо в кабине во время полёта. Однако при этом управление самолётом не переходит полностью в режим автопилота.

Также Новини.LIVE писали, что SkyUp обновил летнее расписание рейсов на 2027 год. Компания добавила 26 направлений в 11 странах. Лоукостер облегчил поездку украинцам и установил удобное время вылета из аэропорта Кишинева. Путешественникам не придется снимать жилье в Молдове.