Подорож літаком: що відбувається за ширмою кабіни пілота

Салон літака Qatar Airways. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Щодня тисячі працівників авіації працюють над тим, щоб безпечно та швидко доставити пасажирів у різні куточки світу. Щоб політ пройшов добре, виконується великий пласт роботи під час рейсу. У пасажирів з'явилась можливість зазирнути за ширму авіації.

Про це розповів пілот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Що відбувається за ширмою кабіни пілота

Досвідчений пілот показав зсередини політ із Кишинева до Пальма-де-Майорки. Він розповів, що в середньому літак підіймається на висоту 11 км. Один з пілотів зазвичай кермує літаком, а інший — веде радіообмін.

Паралельно пілоти контролюють параметри польоту, відмічають дані у flight plan, заповнюють польотну документацію та регулюють температуру в салоні.

"За вікном краєвиди, гори, хмари, інші літаки. Іноді хочеться просто насолоджуватися, але диспетчер знову викликає. У салоні теж починається своя робота", — поділився чоловік.

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@kovalchuk.artem7 Багато людей думають, що після зльоту літак летить на автопілоті і пілоти просто сидять та чекають посадки, ця друга частина «День на роботі зі мною» розкриває трохи нашої закулісної роботи, яку ніколи не бачить звичайний пасажир на етапі круїзного польоту. Ми продовжуємо летіти з Кишинева в Пальму-Де-Майорку. Неможливо показати вам усе найцікавіше за 2 ролика, тому далі буде ще й третій, про те що нас чекало у Пальмі та зворотній політ з нашою нічною романтичною 😁 #aviationlovers #crew #pilot #boeing #авіація ♬ оригінальний аудіозапис - Artem Kovalchuk | Captain B737

Фахівець розповів, що бортпровідники під час рейсу обслуговують пасажирів та приносять пілотам смачний обід.

"Ресторани з таким краєвидом треба ще пошукати", — підкреслив чоловік.

Пілот також розповів, що у небі вони ретельно відстежують погоду на метеорадарі і обходять грозові осередки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пілоти відпочивають під час тривалих польотів. Їм дійсно дозволено спати прямо в кабіні під час польоту. Проте при цьому керування літаком не переходить повністю у режим автопілота.

Також Новини.LIVE писали, що SkyUp оновив літній графік польотів на 2027 рік. Компанія додала 26 напрямків у 11 країнах. Лоукостер полегшив поїздку українцям та встановив зручний час вильоту з аеропорту Кишинева. Мандрівникам не доведеться винаймати житло в Молдові.