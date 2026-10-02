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Главная Транспорт Полет станет для вас настоящим кошмаром: самые стрессовые авиарейсы Европы

Полет станет для вас настоящим кошмаром: самые стрессовые авиарейсы Европы

Ua ru
2 октября 2026 15:36
Рейтинг самых стрессовых авиарейсов Европы: кто попал в список
Аэропорт в Будапеште. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

AirAdvisor провел новое исследование. Специалисты проанализировали самые стрессовые направления авиакомпаний в Европе. Страх перед полетами зависит от многих факторов, в частности от задержек и переносов рейсов.

Об этом пишет Euronews, передает Новини.LIVE.

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Куда в Европе летать наиболее стрессово

В исследовании были учтены такие факторы, как задержки, отмена рейсов, погодные условия и продолжительность полета, однако вопрос безопасности полетов не анализируется.

Как рассказал генеральный директор AirAdvisor Антон Радченко, страх перед полетами редко зависит от одного-единственного фактора. В частности, длительное ожидание посадки, неожиданные отмены рейсов в последнюю минуту и сложные погодные условия могут значительно усилить тревогу пассажиров.

Маршрут Амстердам — Барселона набрал 75,1 балла из 100 и стал лидером среди 26 проанализированных европейских маршрутов.

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В период с сентября 2025 года по август 2026 года 7,02 % рейсов задерживались более чем на час, 0,83 % — более чем на три часа, а 2,93 % были отменены. Кроме того, рейсы нередко переносят или отменяют из-за неблагоприятных погодных условий в нидерландском аэропорту.

Второе место занял авиарейс Лондон (Хитроу) — Амстердам, который имеет самый высокий показатель отмены рейсов — 3,69 %. Этот маршрут, соединяющий два самых загруженных аэропорта мира, набрал 63,8 баллов.

Рейс между Мадридом (Барахас) и Лондоном (Хитроу) занимает десятое место с результатом 40,8 баллов. 3,38 % рейсов на этом маршруте задерживались более чем на час, 0,17 % — более чем на три часа, а 1,15 % были отменены.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самых дешевых авиакомпаниях Европы. Сервис AirAdvisor проанализировал данные авиакомпаний по объему доходов, которые они получают за каждый пройденный километр на одно место. В рейтинг попали популярные лоукостеры Wizz Air и Ryanair.

Также Новини.LIVE писали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если нужно забрать свой багаж. Дело в том, что чаще всего багаж загружают в самолет незадолго до вылета, а значит, вероятность того, что его загрузят первым, зависит от времени регистрации. Однако иногда решающим фактором при загрузке чемоданов является их вес.

авиарейсы самолет путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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