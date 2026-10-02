Рейтинг найстресовіших авіарейсів Європи: хто потрапив у список

Аеропорт в Будапешті. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

AirAdvisor провів нове дослідження. Фахівці проаналізували найстресовіші напрямки авіакомпаній у Європі. Страх перед польотами залежить від багатьох чинників, зокрема, затримок та перенесення рейсів.

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

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Куди найстресовіше літати у Європі

У дослідженні було враховано такі фактори, як затримки, скасування рейсів, погодні умови та тривалість польоту, однак питання безпеки польотів не аналізується.

Як розповів гендиректор AirAdvisor Антон Радченко, страх перед польотами рідко залежить від одного-єдиного чинника. Зокрема, тривале очікування посадки, несподівані скасування рейсів в останню хвилину та складні погодні умови можуть значно посилити тривогу пасажирів.

Маршрут Амстердам — Барселона набрав 75,1 бала зі 100, та став лідером серед 26 проаналізованих європейських маршрутів.

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У період з вересня 2025 року по серпень 2026 року 7,02 % рейсів затримувалися на понад годину, 0,83 % — на понад три години, а 2,93 % було скасовано. Крім того, рейси нерідко переносять чи скасовують через несприятливі погодні умови у нідерландському аеропорту.

Друге місце посів авіарейс Лондон (Хітроу) — Амстердам, який має найвищий показник скасування рейсів — 3,69 %. Цей маршрут, що з’єднує два найзавантаженіші аеропорти світу, набрав 63,8 балів.

Рейс між Мадридом (Барахас) і Лондоном (Хітроу) посідає десяте місце з результатом 40,8 балів. 3,38 % рейсів на цьому маршруті затримувалися більше ніж на годину, 0,17 % — більше ніж на три години, а 1,15 % було скасовано.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найдешевші авіакомпанії Європи. Сервіс AirAdvisor проаналізував дані авіакомпаній за обсягом доходів, які вони отримують за кожен подоланий кілометр на одне місце. До рейтингу потрапили популярні лоукостери Wizz Air та Ryanair.

Також Новини.LIVE писали, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Річ у тім, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при завантаженні валіз є їхня вага.