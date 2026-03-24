Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Поездка за границу с детьми в 2026 году: необходимые документы и разрешения

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 12:37
Девочка с мамой ожидает самолет в аэропорту. Фото: Freepik

После начала полномасштабного вторжения России в Украине изменились правила пересечения границы. В частности, был сокращен список документов, необходимых для выезда с ребенком за пределы страны. Чтобы избежать проблем с пограничниками, стоит перед поездкой ознакомиться с действующими правилами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Правила выезда из Украины несовершеннолетних в 2026 году

В ГПСУ сообщили, что во время действия военного положения в Украине действуют упрощенные правила пересечения границы для детей до 16 лет.

В частности, для выезда за границу ребенку в сопровождении одного из родителей, нотариальное согласие другого родителя пока не является обязательным.

Этот документ также не требуют пограничники в случае, если ребенок до 16 лет едет за пределы Украины с бабушкой, дедушкой, братом/сестрой, мачехой или отчимом.

В случае выезда за границу с другими лицами (не родственниками), ребенку обязательно требуется письменное заявление одного из родителей, заверенное органом опеки и попечительства, или нотариальные согласия от обоих родителей.

Для пересечения границы родители должны подготовить такой список документов:

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • паспорт гражданина Украины (внутренний) (если получался);
  • свидетельство о рождении;
  • документы, подтверждающие родственные связи с ребенком.

В ГПСУ также объяснили, выпустят ли за границу с ламинированными документами. В частности, именно ламинирование не является основанием для отказа в выезде, однако в случае сомнений относительно подлинности документа пограничники могут инициировать дополнительную проверку.

Ранее мы рассказывали об актуальных ценах на автобусы из Украины из Польши в марте 2026 года. Пассажирам придется провести в пути от 7 до 26 часов и отдать около 2000- 3000 гривен за билет.

Также мы писали, что кроме документов проверяют польские пограничники. В частности, важно количество дней, которые вы провели в Шенгенской зоне в течение 180-дневного периода.

Если же вы планируете работать или учиться в Польше - нужно заранее получить необходимую визу, она предоставляется в зависимости от цели въезда в страну.

Частые вопросы

Как украинцам выехать за границу в марте 2026 года?

Для выезда украинцам необходимо иметь при себе действительный биометрический загранпаспорт. Кроме того, пограничники могут проверить наличие действительного туристического медицинского страхования, а также средства на счетах.

В связи с военным положением мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся на воинском учете - будет отказано в выезде за границу.

Как украинцам избежать проверки телефона на границе?

Во время поверхностного осмотра вещей пассажиры могут предоставить свой смартфон проверяющим добровольно, ведь в законодательстве не предусмотрена обязанность передавать телефон в руки работнику ГПСУ для осмотра им устройства.

дети путешествие выезд за границу
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации