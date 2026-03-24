Поездка за границу с детьми в 2026 году: необходимые документы и разрешения

Девочка с мамой ожидает самолет в аэропорту.

После начала полномасштабного вторжения России в Украине изменились правила пересечения границы. В частности, был сокращен список документов, необходимых для выезда с ребенком за пределы страны. Чтобы избежать проблем с пограничниками, стоит перед поездкой ознакомиться с действующими правилами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Правила выезда из Украины несовершеннолетних в 2026 году

В ГПСУ сообщили, что во время действия военного положения в Украине действуют упрощенные правила пересечения границы для детей до 16 лет.

В частности, для выезда за границу ребенку в сопровождении одного из родителей, нотариальное согласие другого родителя пока не является обязательным.

Этот документ также не требуют пограничники в случае, если ребенок до 16 лет едет за пределы Украины с бабушкой, дедушкой, братом/сестрой, мачехой или отчимом.

В случае выезда за границу с другими лицами (не родственниками), ребенку обязательно требуется письменное заявление одного из родителей, заверенное органом опеки и попечительства, или нотариальные согласия от обоих родителей.

Для пересечения границы родители должны подготовить такой список документов:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

паспорт гражданина Украины (внутренний) (если получался);

свидетельство о рождении;

документы, подтверждающие родственные связи с ребенком.

В ГПСУ также объяснили, выпустят ли за границу с ламинированными документами. В частности, именно ламинирование не является основанием для отказа в выезде, однако в случае сомнений относительно подлинности документа пограничники могут инициировать дополнительную проверку.

Ранее мы рассказывали об актуальных ценах на автобусы из Украины из Польши в марте 2026 года. Пассажирам придется провести в пути от 7 до 26 часов и отдать около 2000- 3000 гривен за билет.

Также мы писали, что кроме документов проверяют польские пограничники. В частности, важно количество дней, которые вы провели в Шенгенской зоне в течение 180-дневного периода.

Если же вы планируете работать или учиться в Польше - нужно заранее получить необходимую визу, она предоставляется в зависимости от цели въезда в страну.

Частые вопросы

Как украинцам выехать за границу в марте 2026 года?

Для выезда украинцам необходимо иметь при себе действительный биометрический загранпаспорт. Кроме того, пограничники могут проверить наличие действительного туристического медицинского страхования, а также средства на счетах.

В связи с военным положением мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся на воинском учете - будет отказано в выезде за границу.

Как украинцам избежать проверки телефона на границе?

Во время поверхностного осмотра вещей пассажиры могут предоставить свой смартфон проверяющим добровольно, ведь в законодательстве не предусмотрена обязанность передавать телефон в руки работнику ГПСУ для осмотра им устройства.

