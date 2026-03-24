Поїздка за кордон з дітьми у 2026 році: необхідні документи та дозволи

Дата публікації: 24 березня 2026 12:37
Дівчинка з мамою очікує на літак в аеропорту. Фото: Freepik

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні змінились правила перетину кордону. Зокрема, було скорочено список документів, як необхідні для виїзду з дитиною за межі країни. Щоб уникнути проблем з прикордонниками, варто перед поїздкою ознайомитися із чинними правилами.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Читайте також:

Правила виїзду з України неповнолітніх у 2026 році

В ДПСУ повідомили, що під час дії воєнного стану в Україні діють спрощені правила перетину кордону для дітей до 16 років.

Зокрема, для виїзду за кордон дитині у супроводі одного з батьків, нотаріальна згода іншого з батьків наразі не є обов'язковою.

Цей документ також не вимагають прикордонники у випадку, якщо дитина до 16 років їде за межі України із бабусею, дідусем, братом/сестрою, мачухою чи вітчимом.

У випадку виїзду за кордон з іншими особами (не родичами), дитині обов’язково потрібна письмова заява одного з батьків, завірена органом опіки та піклування, або нотаріальні згоди від обох батьків.

Для перетину кордону батьки повинні підготувати такий список документів:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • паспорт громадянина України (внутрішній) (якщо отримувався);
  • свідоцтво про народження;
  • документи, які підтверджують родинні зв’язки з дитиною.

В ДПСУ також пояснили, чи випустять за кордон з ламінованими документами. Зокрема, саме ламінування не є підставою для відмови у виїзді, проте у випадку сумнівів щодо справжності документа прикордонники можуть ініціювати додаткову перевірку.

Раніше ми розповідали про актуальні ціни на автобуси з України з Польщі у березні 2026 року. Пасажирам доведеться провести в дорозі від 7 до 26 годин та віддати близько 2000— 3000 гривень за квиток.

Також ми писали, що окрім документів перевіряють польські прикордонники. Зокрема, важлива кількість днів, які ви провели Шенгенській зоні протягом 180-денного періоду.

Якщо ж ви плануєте працювати чи навчатись в Польщі — потрібно заздалегідь отримати необхідну візу, вона надається залежно від мети в'їзду в країну.

Часті питання

Як українцям виїхати за кордон у березні 2026 року?

Для виїзду українцям необхідно мати при собі дійсний біометричний закордонний паспорт. Окрім того, прикордонники можуть перевірити наявність дійсного туристичного медичного страхування, а також кошти на рахунках.

У зв'язку з воєнним станом чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають на військовому обліку — буде відмовлено у виїзді за кордон.

Як українцям уникнути перевірки телефону на кордоні?

Під час поверхневого огляду речей пасажири можуть надати свій смартфон перевіряючим добровільно, адже в законодавстві не передбачено обов'язку передавати телефон в руки працівнику ДПСУ для огляду ним пристрою.

Обов'язку передавати телефон в руки працівнику ДПСУ та безпідставний огляд ним пристрою не передбачені.

діти подорож виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
