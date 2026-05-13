Поездка в метро Киева весной: что стоит знать каждому огороднику

Дата публикации 13 мая 2026 07:32
Метро в Киеве: правила перевозки саженцев в мае 2026 года
Перевозка растений в метро. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украину вернулось тепло и весенняя погода. В это время года в столичной подземке растет количество пассажиров, которые перевозят саженцы. Необходимо соблюдать ряд правил, чтобы ваша поездка оставалась комфортной для всех.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу метро Киева.

Какие саженцы можно перевозить в метро Киева

Первое на что стоит обратить внимание — размер дерева или куста. По правилам, пассажиры не имеют права перевозить саженцы, размер которых превышает 220 см.

Размерами до 150 см саженцы можно везти с собой бесплатно, за растения высотой от 150 до 220 см — необходимо дополнительно оплатить стоимость еще одного билета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как правильно упаковать растение

Корни саженца должны быть плотно упакованы, а ветви - зафиксированы и защищены. Благодаря такому подходу растение останется целым и не будет мешать другим пассажирам.

Как правильно упаковывать растение:

  • обернуть пленкой (полиэтилен или стрейч);
  • защитить корни — коробка, чехол или сетка;
  • зафиксировать веревкой или лентой.

Без надлежащей упаковки саженца работники метрополитена могут вас не пропустить.

Ранее Новини.LIVE показывали, как в столичном метрополитене убирают и моют вагоны. Раз в неделю все вагоны проходят влажную уборку, а в месяц — генеральную. На мытье вагонов несмотря на автоматику тратят не мало воды - около 300 литров на поезд.

Также Новини.LIVE писали, что вместо станции "Академгородок" конечной остановкой Святошинско-Броварской линии станет станция "Новобеличи", которую планировали открыть еще в 2003 году. Планируется возведение станции одновременно с новым электродепо метрополитена, а вход-выход расположат рядом с платформой Новобеличи возле одноименного жилого массива.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
