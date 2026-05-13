Метро в Києві: правила перевезення саджанців у травні 2026 року

В Україну повернулось тепло та весняна погода. В цю пору року в столичній підземці зростає кількість пасажирів, які перевозять саджанці. Необхідно дотримуватись низки правил, щоб ваша поїздка залишалась комфортною для всіх.

Які саджанці можна перевозити в метро Києва

Перше на що варто звернути увагу — розмір дерева чи куща. За правилами, пасажири не мають права перевозити саджанці, розмір яких перевищує 220 см.

Розмірами до 150 см саджанці можна везти з собою безкоштовно, за рослини висотою від 150 до 220 см — необхідно додатково сплатити вартість ще одного квитка.

Як правильно запакувати рослину

Коріння саджанця має бути щільно запаковане, а гілля — зафіксоване та захищене. Завдяки такому підходу рослина залишиться цілою та не буде заважати іншим пасажирам.

Як правильно пакувати рослину:

обгорнути плівкою (поліетилен або стрейч);

захистити коріння – коробка, чохол або сітка;

зафіксувати мотузкою чи стрічкою.

Без належного пакування саджанця працівники метрополітену можуть вас не пропустити.

