Головна Транспорт Поїздка в метро Києва навесні: що варто знати кожному городнику

Поїздка в метро Києва навесні: що варто знати кожному городнику

Дата публікації: 13 травня 2026 07:32
Метро в Києві: правила перевезення саджанців у травні 2026 року
Перевезення рослин у метро. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україну повернулось тепло та весняна погода. В цю пору року в столичній підземці зростає кількість пасажирів, які перевозять саджанці. Необхідно дотримуватись низки правил, щоб ваша поїздка залишалась комфортною для всіх.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на прес-службу київського метро.

Які саджанці можна перевозити в метро Києва

Перше на що варто звернути увагу — розмір дерева чи куща. За правилами, пасажири не мають права перевозити саджанці, розмір яких перевищує 220 см.

Розмірами до 150 см саджанці можна везти з собою безкоштовно, за рослини висотою від 150 до 220 см — необхідно додатково сплатити вартість ще одного квитка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Як правильно запакувати рослину

Коріння саджанця має бути щільно запаковане, а гілля — зафіксоване та захищене. Завдяки такому підходу рослина залишиться цілою та не буде заважати іншим пасажирам.

Як правильно пакувати рослину:

  • обгорнути плівкою (поліетилен або стрейч);
  • захистити коріння – коробка, чохол або сітка;
  • зафіксувати мотузкою чи стрічкою.

Без належного пакування саджанця працівники метрополітену можуть вас не пропустити.

Раніше Новини.LIVE показували, як в столичному метрополітені прибирають та миють вагони. Раз на тиждень усі вагони проходять вологе прибирання, а на місяць — генеральне. На миття вагонів попри автоматику витрачають не мало води — близько 300 літрів на потяг.

Також Новини.LIVE писали, що замість станції "Академмістечко" кінцевою зупинкою Святошинсько-Броварській лінії стане станція "Новобіличі", яку планували відкрити ще у 2003 році. Планується зведення станції одночасно з новим електродепо метрополітену, а вхід-вихід розташують поруч з платформою Новобіличі біля однойменного житлового масиву. 

Київ метро громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
