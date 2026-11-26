Поездка на автобусе Uklon Travel Bus. Фото: Uklon

В июле Uklon начал тестировать в Украине новый формат поездок на автобусах Uklon Travel Bus. Перевозчик продолжает баловать пассажиров скидками на поездки и подарками. Одна из путешественниц похвасталась приятными бонусами, которые получила во время одной из поездок.

Соответствующий пост опубликовала пользовательница slowgirlnotes в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

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Бонусы на рейсах Uklon Travel Bus

Одна из пассажирок рассказала, что ехала на Uklon Travel Bus в Польшу. При посадке ей вручили пакет с различными подарками.

Девушка призналась, что поездка была очень комфортной — удобные сиденья, туалет работал, в наличии была белая туалетная бумага и средства женской гигиены.

Пассажирка получила набор подарков в небольшом бумажном пакете с логотипом перевозчика. В нём была пачка шоколадных конфет, цветное и увлажняющее масло для губ, небольшая бутылочка комбучи и антибактериальные салфетки.

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"Выдали пакет с приятными мелочами при посадке, даже блеск для губ положили! +100 к настроению", — поделилась девушка.

Помимо сюрпризов, пассажиры еще могут сэкономить на поездках. Путешественники могут выгодно добраться международными рейсами перевозчика в Польшу, Молдову, Чехию, Германию, Словакию и другие страны Европы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Uklon добавил новые маршруты из Киева в Краков, Вроцлав и Кишинев. Только в ноябре пассажиры могут отправиться в эти города всего за 999 гривен. Акционное предложение действует на билеты в обе стороны.

Также мы писали, как украинские студенты могут дешевле путешествовать по Европе с FlixBus. Членам Erasmus Student Network доступна постоянная скидка 10% на автобусные билеты. Для этого нужна карта ESNcard и персональный промокод при бронировании.