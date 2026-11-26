Подорож на автобусі Uklon Travel Bus. Фото: Uklon

У липні Uklon почав тестувати в Україні новий формат поїздок на автобусах Uklon Travel Bus. Перевізник продовжує балувати пасажирів знижками на поїздки та подарунками. Одна з мандрівниць похизувалася приємними бонусами, які отримала під час однієї з поїздок.

Відповідний допис оприлюднила користувачка slowgirlnotes в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

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"Плюшки" на рейсах Uklon Travel Bus

Одна із пасажирок розповіла, що їхала Uklon Travel Bus до Польщі. При посадці їй видали пакет із різноманітними подарунками.

Дівчина зізналась, що поїздка була дуже комфортною — зручні сидіння, туалет працював, у доступі був білий туалетний папір та засоби жіночої гігієни.

Пасажирка отримала набір подарунків у невеликому паперовому пакеті із лого перевізника. У ньому була пачка шоколадних цукерок, кольорова та зволожуюча олійка для губ, невелика пляшка комбучі та антибактеріальні серветки.

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"Видали пакет з ніштяками на посадці, навіть блиск для губ поклали! + 100 до настрою", — поділилась дівчина.

Окрім сюрпизів, пасажири ще можуть заощадити на поїздках. Мандрівники можуть вигідно дістатися міжнародними рейсами перевізника до Польщі, Молдови, Чехії, Німеччини, Словаччини та інших країн Європи.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Uklon додав нові маршрути із Києва до Кракова, Вроцлава та Кишинева. Лише у листопаді пасажири можуть вирушити до цих міст всього за 999 гривень. Акційна пропозиція діє на квитки в обидва боки.

Також ми писали, як українські студенти можуть дешевше подорожувати Європою з FlixBus. Членам Erasmus Student Network доступна постійна знижка 10% на автобусні квитки. Для цього потрібна картка ESNcard і персональний промокод під час бронювання.