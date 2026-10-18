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Главная Транспорт Поездка длится всего 12 минут: где в Европе находится самое короткое метро

Поездка длится всего 12 минут: где в Европе находится самое короткое метро

Ua ru
18 октября 2026 12:38
Метро в Днепре: чем оно уникально и чем удивляет пассажиров
Метро в Днепре. Фото: metro.dp.ua

Один из самых коротких метрополитенов Европы находится в Украине. Метро в Днепре, несмотря на то, что город является мегаполисом, насчитывает всего 6 станций. Его единственная линия простирается на 7,8 километра.

НовиниLIVE расскажут, почему в большом городе был построен такой компактный метрополитен.

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Чем уникален метрополитен в Днепре

Метрополитен в Днепре является одновременно самым молодым и самым маленьким в Украине. Метро было открыто в 1995 году.

В Днепре метрополитен имеет всего одну красную линию и насчитывает всего 6 станций:

  • "Покровская";
  • "Проспект Свободы";
  • "Заводская";
  • "Металлургов";
  • "Метростроителей";
  • "Вокзальная".
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Карта метро Днепра. Фото: metro.dp.ua/maps

Красная линия простирается всего на 7,8 км. Поездка от первой станции «Покровская» до последней станции «Вокзальная» занимает всего 12 минут.

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Как строили метро в Днепре

Строительство метро в Днепре началось в 1981 году. При разработке проекта станций руководствовались не идеей проложить линии через весь город, упростить логистику для горожан и уменьшить пробки.

Его линии должны были соединить промышленные районы Днепра, чтобы обеспечить быструю доставку рабочих на крупные промышленные предприятия.

В частности, в настоящее время линии проходят через такие промышленные гиганты, как:

  • Днепровский электровозостроительный завод;
  • Днепровский завод металлургического оборудования;
  • Днепровский металлургический завод.

Несмотря на свои размеры, днепровская подземка ежедневно обслуживает около 20 тысяч пассажиров. Кроме того, жители и гости города имеют возможность укрыться в её стенах во время ударов России.

В 2016 году днепровская подземка должна была расшириться ещё на три станции — "Театральную", "Центральную" и "Музейную". Однако после начала полномасштабного вторжения России все работы заморожены.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о секретах, которые скрывает метрополитен Харькова. Как рассказывают харьковские дигеры, под землей в самом сердце города спрятано оборонительное сооружение. Этот бункер площадью около 300–500 кв. м, построенный в советское время по последнему слову техники и защищенный 8-тонными бронированными дверями.

Также Новини.LIVE писали, что в киевском метро тестируют зонирование во время работы метро в качестве укрытия. Новые наклейки рекомендуют расположение людей, приходящих в укрытие на платформу. Благодаря им можно найти туалет и дефибриллятор.

метро транспорт Днепр станции метро
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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