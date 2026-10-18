Метро в Днепре: чем оно уникально и чем удивляет пассажиров

Поездка длится всего 12 минут: где в Европе находится самое короткое метро
Один из самых коротких метрополитенов Европы находится в Украине. Метро в Днепре, несмотря на то, что город является мегаполисом, насчитывает всего 6 станций. Его единственная линия простирается на 7,8 километра.
НовиниLIVE расскажут, почему в большом городе был построен такой компактный метрополитен.
Чем уникален метрополитен в Днепре
Метрополитен в Днепре является одновременно самым молодым и самым маленьким в Украине. Метро было открыто в 1995 году.
В Днепре метрополитен имеет всего одну красную линию и насчитывает всего 6 станций:
- "Покровская";
- "Проспект Свободы";
- "Заводская";
- "Металлургов";
- "Метростроителей";
- "Вокзальная".
Красная линия простирается всего на 7,8 км. Поездка от первой станции «Покровская» до последней станции «Вокзальная» занимает всего 12 минут.
Как строили метро в Днепре
Строительство метро в Днепре началось в 1981 году. При разработке проекта станций руководствовались не идеей проложить линии через весь город, упростить логистику для горожан и уменьшить пробки.
Его линии должны были соединить промышленные районы Днепра, чтобы обеспечить быструю доставку рабочих на крупные промышленные предприятия.
В частности, в настоящее время линии проходят через такие промышленные гиганты, как:
- Днепровский электровозостроительный завод;
- Днепровский завод металлургического оборудования;
- Днепровский металлургический завод.
Несмотря на свои размеры, днепровская подземка ежедневно обслуживает около 20 тысяч пассажиров. Кроме того, жители и гости города имеют возможность укрыться в её стенах во время ударов России.
В 2016 году днепровская подземка должна была расшириться ещё на три станции — "Театральную", "Центральную" и "Музейную". Однако после начала полномасштабного вторжения России все работы заморожены.
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