Метро в Днепре: чем оно уникально и чем удивляет пассажиров

Метро в Днепре. Фото: metro.dp.ua

Один из самых коротких метрополитенов Европы находится в Украине. Метро в Днепре, несмотря на то, что город является мегаполисом, насчитывает всего 6 станций. Его единственная линия простирается на 7,8 километра.

НовиниLIVE расскажут, почему в большом городе был построен такой компактный метрополитен.

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Чем уникален метрополитен в Днепре

Метрополитен в Днепре является одновременно самым молодым и самым маленьким в Украине. Метро было открыто в 1995 году.

В Днепре метрополитен имеет всего одну красную линию и насчитывает всего 6 станций:

"Покровская";

"Проспект Свободы";

"Заводская";

"Металлургов";

"Метростроителей";

"Вокзальная".

Карта метро Днепра. Фото: metro.dp.ua/maps

Красная линия простирается всего на 7,8 км. Поездка от первой станции «Покровская» до последней станции «Вокзальная» занимает всего 12 минут.

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Как строили метро в Днепре

Строительство метро в Днепре началось в 1981 году. При разработке проекта станций руководствовались не идеей проложить линии через весь город, упростить логистику для горожан и уменьшить пробки.

Его линии должны были соединить промышленные районы Днепра, чтобы обеспечить быструю доставку рабочих на крупные промышленные предприятия.

В частности, в настоящее время линии проходят через такие промышленные гиганты, как:

Днепровский электровозостроительный завод;

Днепровский завод металлургического оборудования;

Днепровский металлургический завод.

Несмотря на свои размеры, днепровская подземка ежедневно обслуживает около 20 тысяч пассажиров. Кроме того, жители и гости города имеют возможность укрыться в её стенах во время ударов России.

В 2016 году днепровская подземка должна была расшириться ещё на три станции — "Театральную", "Центральную" и "Музейную". Однако после начала полномасштабного вторжения России все работы заморожены.

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