Метро в Дніпрі: чим унікальне та чим дивує пасажирів

Метро в Дніпрі. Фото: metro.dp.ua

Один з найкоротших метрополітенів Європи розташований в Україні. Підземка в Дніпрі, попри те, що місто ж мегаполісом, нараховує всього 6 станції. Його єдина лінія простягається на 7,8 кілометра.

Новини.LIVE розкажуть, чому у великому місті був побудований такий компактний метрополітен.

Реклама

Чим унікальний метрополітен у Дніпрі

Метрополітен в Дніпрі водночас є наймолодшим та найменшим в Україні. Підземка була відкрита у 1995 році.

В Дніпрі метрополітен має всього одну червону лінію та нараховує всього 6 станцій:

"Покровська";

"Проспект Свободи";

"Заводська";

"Металургів";

"Метробудівників";

"Вокзальна".

Карта метро Дніпра. Фото: metro.dp.ua/maps

Червона лінія простягається всього на 7,8 км. Поїздка з першої станції "Покровська" до останньої станції "Вокзальна" займає всього 12 хвилин.

Читайте також:

Як будували метро у Дніпрі

Підземку почали будувати в Дніпрі у 1981 році. Під час розробку проєкту станцій керувалися не ідеєю прокласти лінії через все місто, спростити логістику містянам та зменшити затори.

Його лінії мали з'єднати промислові райони Дніпра, щоб забезпечити швидку доставку робітників до великих промислових підприємств.

Зокрема, нині лінії протягаються через промислові гіганти:

Дніпровський електровозобудівний завод;

Дніпровський завод металургійного обладнання;

Дніпровський металургійний завод.

Попри свій розмір, дніпровська підземка щодня обслуговує близько 20 тисяч пасажирів. Крім того, жителі та гості міста мають можливість заховатись у його стінах під час ударів Росії.

У 2016 році дніпровська підземка мала розширитися ще на три станції — "Театральна", "Центральну" та "Музейну". Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії всі роботи заморожені.

Раніше Новини.LIVE розповідали про секрети, які приховує метрополітен Харкова. Як розповідають харківські дигери, під землею в самому серці міста захована оборонна споруда. Цей бункер площею близько 300-500 кв. м, побудований за радянських часів за останнім словом техніки та захищений 8-тонними броньованими дверима.

Також Новини.LIVE писали, що в метро Києва тестують зонування під час роботи підземки як укриття. Нові наліпки рекомендують розташування людей, які приходять в укриття на платформу. Завдяки ним можна знайти туалет та дефібрилятор.