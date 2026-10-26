PKP Intercity перестроит в Польше расписание поездов по образцу метро: что известно

Поезд PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook

Представьте себе путешествие на поезде через всю страну, организованное по образцу метро — с пронумерованными линиями, регулярными интервалами отправления и скоординированными пересадками. Именно на этой концепции основано новое расписание междугородних поездов польского перевозчика PKP Intercity. Изменения вступят в силу уже с 13 декабря 2026 года.

Об этом пишет Rail Market, передает Новини.LIVE.

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PKP Intercity перестроит расписание поездов

Идея новой концепции проста: вместо того, чтобы искать конкретный поезд, пассажир может просто запомнить, что поезда на каждом маршруте отправляются каждые 30 минут, каждый час, каждые два часа или каждые четыре часа.

PKP Intercity ввела три категории пронумерованных линий: Ex — для экспрессов EIP и EIC, P — для обычных поездов IC и TLK, а также Px — для поездов IC с меньшим количеством промежуточных остановок.

Экспрессы между Краковом, Варшавой и Три-Сити будут курсировать каждый час, тогда как поезда из Варшавы в Берлин через Познань и во Вроцлав через Ополе будут курсировать каждые два часа.

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Важной составляющей этой концепции является координация пересадок на основных железнодорожных узлах, в частности в Варшаве, Познани, Вроцлаве, Кракове и Катовице.

Будущая железнодорожная система в Польше. Фото: PKP Intercity/Facebook

Сравнение с метро имеет свои ограничения. Некоторые линии будут курсировать лишь каждые четыре часа, а запланированная частота движения на отдельных участках сети будет вводиться постепенно.

Инфраструктурные работы и однопутные участки также могут нарушать обычное расписание отправлений.

PKP Intercity признает, что новая система основана на изменениях в расписании, введенных в предыдущие годы. Новым является то, что междугородние перевозки в стране представлены как единая взаимосвязанная сеть, а не как совокупность отдельных железнодорожных маршрутов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity оснастит поезда спутниковым интернетом. Пилотная программа стартует уже в конце октября — начале ноября 2026 года. Пассажиры смогут пользоваться интернетом в районах, удаленных от населенных пунктов, где связь пропадает из-за недостаточной инфраструктуры операторов GSM.

Также Новини.LIVE писали, что Eurostar продолжает обновлять подвижной состав. Новой изюминкой поездов компании станут двухэтажные бары на борту. Новый электропарк получит название «Eurostar Celestia», которое происходит от латинского слова caelestis и означает «небесный».