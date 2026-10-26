PKP Intercity перебудує в Польщі графік потягів за зразком метро: що відомо

Потяг PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook

Уявіть собі подорож поїздом через усю країну, організованою за зразком метро — з пронумерованими лініями, регулярними інтервалами відправлення та скоординованими пересадками. Саме на цій концепції базується новий розклад міжміських поїздів польського перевізника PKP Intercity. Зміни будуть запроваджені вже з 13 грудня 2026 року.

Про це пише Rail Market, передає Новини.LIVE.

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PKP Intercity перебудує графіки потягів

Ідея нової концепції проста: замість того, щоб шукати конкретний поїзд, пасажир може просто запам’ятати, що поїзди на кожному маршруті відправляються кожні 30 хвилин, кожну годину, кожну дві години або кожні чотири години.

PKP Intercity запровадила три категорії пронумерованих ліній: Ex — для експресів EIP та EIC, P — для звичайних поїздів IC та TLK, а також Px — для поїздів IC із меншою кількістю проміжних зупинок.

Експреси між Краковом, Варшавою та Трі-Сіті курсуватимуть щогодини, тоді як поїзди з Варшави до Берліна через Познань та до Вроцлава через Ополе курсуватимуть кожні дві години.

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Важливою складовою цієї концепції є координація пересадок на основних залізничних вузлах, зокрема у Варшаві, Познані, Вроцлаві, Кракові та Катовіце.

Майбутня залізнична система в Польщі. Фото: PKP Intercity/Facebook

Порівняння з метро має свої обмеження. Деякі лінії курсуватимуть лише кожні чотири години, а запланована частота руху на окремих ділянках мережі буде впроваджуватися поступово.

Інфраструктурні роботи та одноколійні ділянки також можуть порушувати звичайний графік відправлень.

PKP Intercity визнає, що нова система ґрунтується на змінах у розкладі, запроваджених протягом попередніх років. Новим є те, що міжміські перевезення в країні представлені як єдина взаємопов’язана мережа, а не як сукупність окремих залізничних маршрутів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що PKP Intercity облаштує потяги супутниковим інтернетом. Пілотна програма стартує вже наприкінці жовтня — на початку листопада 2026 року. Пасажири зможуть користуватися інтернетом у районах, віддалених від населених пунктів, де зв’язок зникає через недостатню інфраструктуру операторів GSM.

Також Новини.LIVE писали, що Eurostar продовжує оновлювати рухомий склад. Новою фішкою потягів компанії стануть двоповерхові бари на борту. Новий електропарк отримає назву "Eurostar Celestia", що походить від латинського слова caelestis та означає "небесний".