В киевском метро изменилось расписание в часы пик: что нужно знать пассажирам

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве изменилось расписание движения поездов в метрополитене. Так, в часы пик поезда зеленой линии метро курсируют по специальному графику.

Об этом сообщили в КГГА, передает Новини.LIVE.

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Особый график зеленой ветки метро в Киеве

В КГГА пояснили, что изменения связаны с ограничениями на Южном мосту, где одновременно может находиться только один поезд метро. Поезда поочередно будут совершать разворот на станциях "Выдубичи" и "Осокорки".

Таким образом, в часы пик, ориентировочно с 7:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00, движение поездов будут регулировать диспетчеры.

Пассажирам сообщили, что в межпиковое время метрополитен будет работать по обычному графику.

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Ранее Новини.LIVE писали, что в стенах киевского метрополитена укрываются жители и гости города во время атак России. Граждане имеют право попросить у сотрудника метрополитена стул, при необходимости также можно воспользоваться туалетом. На части станций оборудованы USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств и других гаджетов.