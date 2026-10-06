В метро Києва змінився розклад у години пік: що варто знати пасажирам

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві було змінено розклад руху потягів у метрополітені. Так, у години пік поїзди "зеленої" лінії метро курсують за спеціальним графіком.

Про це повідомили в КМДА, передає Новини.LIVE.

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Особливий графік зеленої гілки метро в Києві

В КМДА пояснили, що зміни пов’язані з обмеженнями на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд метро. Поїзди почергово будуть здійснювати оборот на станціях "Видубичі" та "Осокорки".

Таким чином, у години пік, орієнтовно з 7:30 до 10:00 та з 16:00 до 20:00 рух поїздів будуть регулювати диспетчери.

Пасажирам повідомили, що у міжпіковий час метрополітен буде працювати за звичайним графіком.

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