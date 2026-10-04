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Головна Транспорт Потяг УЗ Київ-Варшава: у скільки обійдеться поїздка у жовтні 2026 року

Потяг УЗ Київ-Варшава: у скільки обійдеться поїздка у жовтні 2026 року

Ua ru
4 жовтня 2026 10:37
Потяг УЗ Київ-Варшава: скільки коштує квиток у жовтні 2026 року
Потяг УЗ на вокзалі. Фото: Новини.LIVE.

Українці мають можливість мандрувати за кордон на потягах Укрзалізниці. Зокрема, один з найпопулярніших є маршрут з Києва до польської Варшави. У польській столиці розташовані два аеропорти, з яких можна дістатися до багатьох куточків світу.

Новини.LIVE розкажуть, скільки коштують квитки на потяг Укрзалізниці з Києва до Варшави у жовтні 2026 року.

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Квитки на потяг до Варшави

Придбати квитки до Варшави нині можна лише онлайн — через мобільний застосунок чи офіційний сайт Укрзалізниці. Пасажирам необхідно пройти авторизацію через Дія.Підпис. 

Верифікація акаунтів через Дія.Підпис допомагає виявляти можливих перекупників та блокувати їхні профілі після перевірки.

Заблокований обліковий запис отримає спеціальне маркування, і його власник не зможе купувати або повертати онлайн квитки на поїзд Київ — Варшава, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію з іншого пристрою.

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Між Києвом та Варшавою щодня курсує потяг 067 К. Він відправляється з Києва о 19:29 та зупиняється в Хелмі о 06:18. Поїзд прямує до станції Варшава Західна, куди прибуває о 10:12. Нині дорога займає 15 годин та 43 хвилини.

За одне місце в RIC купе у жовтні 2026 року пасажиру доведеться віддати 5 799 грн.

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Купівля квитків на потяг Київ — Варшава. Фото: скриншот

Квитки стають доступними за 20 календарних днів до дати відправлення потяга, о 09:00.

Щоб придбати потрібні квитки — краще бронювати їх якомога раніше, адже напрямок є доволі популярним.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому в УЗ можуть не працювати розетки під час подорожі. На неналежний стан роботи поскаржилась одна з пасажирок сполучення "Перемишль — Харків". Вона заявила, що з 4 наявних розеток працювала лише одна.

Також Новини.LIVE писали, як заощадити на залізничних квитках з Києва до Будапешта. Зокрема, замість 4 000 грн заплатити всього за 1 155 грн. Українці мають право придбати квиток солідарності.

поїздки Укрзалізниця подорож поїзди Варшава
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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