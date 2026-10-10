Поезд Киев—Вена: чем купе отличается от привычных пассажирам

Купе в поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE.

Несмотря на то, что лето уже позади, покупка билетов на поезд по-прежнему остается настоящим испытанием. Одним из самых популярных международных железнодорожных направлений Укрзализныци для украинцев остается Австрия. В столице страны, Вене, расположен аэропорт, откуда удобно добраться до любого курорта.

Пользовательница mashasho12 в TikTok показала, как выглядят купе в поезде УЗ Киев-Вена, передают Новини.LIVE.

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Условия в купе поезда Киев-Вена

Путешественница показала, что в купе три полки, на двух из которых спали её дети. Чтобы подняться наверх, для пассажиров предусмотрена специальная лестница.

Пассажирка подчеркнула, что в этом купе довольно тесно и ехать втроем, даже с детьми, там совсем некомфортно. Путешественница показала, что обычный чемодан занимает половину места в купе и не помещается под нижнюю полку.

В купе предусмотрены небольшой столик, крючки для одежды и раковина, где можно помыть руки или посуду. Однако, по словам женщины, туда очень трудно добраться.

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Пассажиры могут зарядить смартфон или другой гаджет — здесь предусмотрены розетки. Кроме того, у каждого места есть фонарики для чтения.

Путешественница предупредила, что поезд отправлялся из Киева с задержкой в шесть часов. Поэтому у пассажиров не всегда есть возможность добраться прямым рейсом между столицами.

В австрийскую Вену курсируют вагоны габарита RIC с 3-ярусными купе. Такие вагоны соответствуют стандартам Регламента международного железнодорожного транспорта (RIC, нем. Regolamento Internazionale delle Carrozze — Ред.). Они способны курсировать по евроколее, ширина которой составляет 1435 мм. В то время как ширина украинской колеи — 1520 мм.

Ранее портал Новини.LIVE сообщал, как воспользоваться программой "3000 км по Украине" от Укрзализныци. Она дает возможность путешествовать на поездах по стране бесплатно. Пассажиру необходимо обновить приложение УЗ до последней версии, подтвердить аккаунт в приложении и принять условия участия в разделе "3000 километров по Украине" в своём профиле.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоят билеты на поезд Укрзализныци из Киева в Варшаву в октябре 2026 года. Сейчас между Киевом и Варшавой ежедневно курсирует поезд 067 К, который отправляется из Киева в 19:29 и останавливается в Хелме в 06:18. Путь в среднем занимает 15 часов.