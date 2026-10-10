Потяг Київ-Відень: чим купе відрізняється від звичних пасажирам

Купе в потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE.

Попри те, що літом минуло, придбати квитки на потяг залишається справжнім квестом. Одним з найпопулярніших залізничних міжнародних напрямків Укрзалізниці для українців залишається Австрія. У столиці країни Відні розташований аеропорт, звідки зручно дістатися до будь-якого курорту.

Користувачка mashasho12 в TikTok показала, як виглядають купе в потязі УЗ Київ-Відень, передають Новини.LIVE.

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Умови в купе потягу Київ-Відень

Мандрівниця показала, що у купе три полиці, на двох з яких спали її діти. Щоб дістатися наверх — для пасажирів передбачена спеціальна драбина.

Пасажирка підкреслила, що в цьому купе доволі тісно і їхати втрьох, навіть із дітьми, там зовсім некомфортно. Мандрівниця показала, що звична валіза займає половину місця в купе та не вміщаться під нижню поличку.

В купе передбачені невеликий стіл, крючки для одягу та раковина, де можна помити руки чи посуд. Проте за словами жінки, туди дуже важко дістатися.

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Пасажири мають можливість зарядити смартфон чи інший гаджет — тут передбачені розетки. Крім того, біля кожного місця є ліхтарики для читання.

Мандрівниця попередила, що потяг відправився з Києва із затримкою у шість годин. Тому в пасажирів не завжди є можливість дістатися прямим рейсом між столицями.

До австрійського Відня курсують вагони габариту RIC із 3-ярусними купе. Такі вагони відповідають стандартам Регламенту міжнародного залізничного транспорту (RIC, нім. Regolamento Internazionale delle Carrozze — Ред.). Вони здатні курсувати євроколією, шириною якої складає 1435 мм. В той час ширина української колії — 1520 мм.

Раніше портал Новини.LIVE інформував, як скористатися програмою "3000 км Україною" від Укрзалізниці. Вона надає можливість мандрувати потягами всередині країни безкоштовно. Пасажиру необхідно оновити застосунок УЗ до останньої версії, підтвердити акаунт у застосунку та прийняти умови участі в розділі "3000 кілометрів Україною" у своєму профілі.

Також Новини.LIVE писали, скільки коштують квитки на потяг Укрзалізниці з Києва до Варшави у жовтні 2026 року. Нині між Києвом та Варшавою щодня курсує потяг 067 К, який відправляється з Києва о 19:29 та зупиняється в Хелмі о 06:18. Дорога в середньому займає 15 годин.