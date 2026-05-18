В 70-ю годовщину главного песенного конкурса Европы в Вене победу одержала представительница Болгарии DARA с песней Bangaranga. В сети шутят и называют и называют Укрзализныцю "провидицей" ведь за несколько месяцев до Евровидения был анонсирован запуск этого пассажирского рейса, который соединит украинские города с болгарскими курортами.

Новини.LIVE расскажет о прямом поезде из Киева в Варну подробнее.

Поезд УЗ Киев-Варна

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины-министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал, что сейчас ведутся переговоры с международными партнерами по маршруту и графику движения поезда Киев-Варна.

По его словам, тестовый рейс могут запустить уже в июне этого года.

Известно, что маршрут нового международного поезда будет пролегать через:

Львов;

Черновцы;

Сучаву (Румыния);

Бухарест (Румыния).

По времени дорога будет занимать около 30 часов, как и автобусом, однако такая поездка будет в разы комфортнее и можно будет выспаться.

Кроме того, Болгария и Украина планируют развивать цифровые решения, в частности электронную очередь на границе, что должно упростить пересечение границы для перевозчиков.

