Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Поезд Киев-Варна: когда УЗ откроет прямой рейс в Болгарию

Поезд Киев-Варна: когда УЗ откроет прямой рейс в Болгарию

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 10:39
Поезд из Украины в Болгарию: когда УЗ запустит прямой рейс в страну-победительницу Евровидения
Пассажиры путешествуют поездом УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

В 70-ю годовщину главного песенного конкурса Европы в Вене победу одержала представительница Болгарии DARA с песней Bangaranga. В сети шутят и называют и называют Укрзализныцю "провидицей" ведь за несколько месяцев до Евровидения был анонсирован запуск этого пассажирского рейса, который соединит украинские города с болгарскими курортами.

Новини.LIVE расскажет о прямом поезде из Киева в Варну подробнее.

Поезд УЗ Киев-Варна

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины-министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал, что сейчас ведутся переговоры с международными партнерами по маршруту и графику движения поезда Киев-Варна.

По его словам, тестовый рейс могут запустить уже в июне этого года.

Известно, что маршрут нового международного поезда будет пролегать через:

Читайте также:
  • Львов;
  • Черновцы;
  • Сучаву (Румыния);
  • Бухарест (Румыния).

По времени дорога будет занимать около 30 часов, как и автобусом, однако такая поездка будет в разы комфортнее и можно будет выспаться.

Кроме того, Болгария и Украина планируют развивать цифровые решения, в частности электронную очередь на границе, что должно упростить пересечение границы для перевозчиков.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, должны ли пассажиры самостоятельно собирать и сдавать свою грязную постель. Оказалось, что проводник не может забирать белье с занятого места или требовать этого у пассажира в приказном тоне. В УЗ попросили пассажиров проявлять взаимное уважение и немного заранее до прибытия поезда освободить свое место, чтобы проводник мог забрать белье.

Также Новини.LIVE писали, планирует ли Укрзализныця в ближайшее время повышать цены на поездки. В компании объяснили, что такой шаг не решит проблему дефицита мест. Дело в том, что в пиковый период спрос все равно значительно превышает количество доступных вагонов.

Евровидение поезда Болгария
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации